（Lukas Schulze/Bongarts/Getty Images)

多伦多性爱玩偶妓院即将开张，市议员警告违反市政区划法规

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 29 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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下个星期，号称是全北美第一家的“奥拉娃娃”性爱玩偶妓院就要在多伦多北约克开张了。根据它的网站和广告介绍，它拥有六名“全世界最美丽的硅胶女士”，“古典，成熟，大胆”，并保证卫生。

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业主表示他们提供的服务是合法的，而且无数北约克居民正翘首以盼，只是羞于说出口而已。但是北约克区的市议员菲利翁（John Filion）断言根本没有这种事，99%的本地居民都不希望看到它开在自己住的地方，在自己的孩子身边。

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他在接受CBC主持人Helen Mann采访时说，这一点儿都不合法。在这一带做这种生意违反了市政府区划法规，而且这属于成人娱乐场所，需要申请特别的经营许可。

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北约克市议员菲利翁 (Chris Langanzarde/CBC)

“奥拉娃娃”呼吁人们“以开放的心态”来看待它。菲利翁说，如果你做的事不影响别人，他当然有开放的心态。但如果同样的事放在公开场合，那性质就完全不同了。他认为，如果有人想跟性爱玩偶做爱，地点应该是在自己家里。

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最大的问题是地点

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菲利翁说，“奥拉娃娃”开在一个有两万五千居民生活的街区，附近有四所小学。总不能以后一家人出门散个步，还得给孩子解释为什么有人跟性爱玩偶做爱的事吧。他说，绝大部分居民对“奥拉娃娃”的开张计划感到厌恶和震惊。但这并不表示这个街区的人心胸狭窄或思想保守。你在自己家里爱干什么干什么，只要不影响别人，大家是不会对你进行道德审判的。

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不过，说是不做道德审判，菲利翁还是认为性爱玩偶这种东西是在物化女性。这样做广告，好像跟性爱玩偶做爱是什么令人羡慕的好事似的，好像不对吧？这种最好不做、但不论怎样有些人还是会做的事，应该是关起门来悄悄做的吧？

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“奥拉娃娃”计划一周开七天，一天开24小时，但是表示会非常低调，绝不扰民，也不会有麦当劳那样的醒目标志。但是菲利翁说，他们才不低调呢。恰恰相反，他们花了大钱做广告，大张旗鼓地为开张做准备。街上到处是他们贴的非法海报。

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“奥拉娃娃”保证旗下玩偶的清洁程度一定会令顾客满意。但是菲利翁认为它对公众健康的威胁是另一个隐患。他说，市政府已经通知业主和房东在该区提供性爱玩偶服务是违法行为，如果他们执意开张，市政府会采取法律行动。

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“奥拉娃娃”定于9月8日开张，租的房子以前是一家日晒美黑沙龙，位于央街北段一个不起眼的购物广场。目前预定的价格从80加元半小时到480加元四小时不等，还提供月套餐。一个公司代表说，很快会购买新的性爱玩偶，未来还计划加上男性玩偶。

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他表示，公司没有违反任何法律，所有的玩偶都是成年人的形象和身高。

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实际上，北约克去年已经开了一家出租和销售性爱玩偶的店。顾客需要事先预约。租价也是从半小时80加元开始，如果是带回家的话，每小时需付250加元。但是该店开在一个工业区，并且不以妓院自居，似乎到目前为止没有经营许可的问题。

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（RCI with CBC The Current, Helen Mann，Katie GeleffJohn McGill Katie Geleff Toronto Star

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