加航移动应用程序被侵入，20万用户个人资料恐被盗

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加拿大航空公司的移动应用程序在上星期被人侵入，因此可能导致其用户的姓名、电邮地址和电话号码泄露。如果用户在自己的个人介绍中也存入了护照号码、生日、性别，积分卡号码等信息的话，它们也可能被盗取。但是加航表示信用卡号码经过加密，是安全的。

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在170万加航移动应用程序的用户中，加航估计有大约20万人的信息受到威胁。移动应用程序被侵入的时间是8月22日到24日。

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为谨慎起见，加航封锁了所有账号，用户需要改变密码才可登录。由于人数太多导致系统繁忙，许多用户抱怨无法操作。对此加航也只能建议他们继续尝试。

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有网络安全专家估计加航并不是黑客的攻击目标。但是网上总有一些黑客爱四处逛，看见哪扇门没锁就进去捣乱。侵入加航的移动应用程序的可能是这种人。

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（RCI with CBC News, Pete Evans, Radio-Canada）

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