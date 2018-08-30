几分钟的狂风暴雨刮没了安省一家农场的两座谷仓

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星期三下午，加拿大东部遭遇狂风暴雨的袭击。蒙特利尔市街头到处可见落到路上的断落树枝，甚至有被刮倒的大树砸在汽车上；受到断电影响的约有10万用户。蒙特利尔南岸和魁省其它地区也有约7万用户受到断电的影响。

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而受灾最严重的是安大略省东部的一个养牛场，几分钟的狂风暴雨刮倒了农场的两个谷仓。

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这家农场位于安省东部的蒙塔圭镇，在渥太华西南约70公里处。农场的主人是罗伯·坎贝尔（Rob Campbell）。 他说，大风过后他回家时，看到两个谷仓都被大风刮没了，很多碎片散落在农场的车道上，以至于他无法驾车通过。

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罗伯说：“两个谷仓有一个倒在了原地，螺旋状地堆成一堆。另一个谷仓则几乎完全消失，连地基也被风刮坏了。碎片被刮得到处都是，落在车道上、草地上，还有一些被刮进了玉米地和马栏。被风刮倒的电线杆砸坏了围栏”。

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罗布的妻子黛比（Debbie）说，加拿大环境部气象部门曾警告说，周三该地区可能有龙卷风。虽然她已有一些准备，但当回家时看到眼前的情景，还是觉得心往下一沉。

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然而，令她感到宽慰的是，没有人和牲畜受伤。她说：“这已经是奇迹了。尤其是在被刮没了的谷仓旁边就是牛圈，里面有一些小母牛。谷仓都被刮碎了，碎片飞得到处都是，有的牛身上有一些划痕，但他们基本都没事”。

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罗布也说，他也感到庆幸，因为他刚刚翻新的那座150岁的谷仓没有遭受损坏。至于两个被损坏的谷仓是他和父亲在40年前建造的，除了经济损失之外，还有一些感情因素。

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周三下午晚些时候，有数十名朋友和邻居来罗布的农场来帮助清理，将碎片装入拖拉机运走。

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黛比说， 她很高兴遇到灾难后得到帮助：“这令人高兴，同时也觉得幸运，大家团结在一起，互相帮助”。

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加拿大环境部周四表示，将派专家前往该地区，对灾害作出评估。

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