Photo : Radio-Canada/Dominique Papineau

蒙特利尔暴风雨造成多达11万家一度停电

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 30 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在经历了一场特大暴风雨之后，星期四（8月30日）魁北克全省仍然有 7 万个家庭没有电力供应。

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星期三（8月29日），大蒙特利尔地区上午天气炎热潮湿，下午老天突然变脸，一场特大暴风雨突然来袭，在蒙特利尔市及其北岸和南岸地区造成损失，强风刮倒了树木，揭掉了房顶，在暴风雨高峰期，蒙特利尔市一度有多达 11 万户家庭停电，魁北克全省一度有 17.5万个家庭停电。

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加拿大广播公司报道说，星期三下午，在特鲁多国际机场 （Trudeau International Airport）记录的风速高达每小时 93公里。

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屋顶被揭，窗户破裂

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Photo : Radio-Canada/Stéphane Grégoire

在蒙特利尔市靠北以意大利人为主的小区 Saint-Leonard，一幢建筑物上屋顶被大风揭开，在城市中部的 NDG 小区、Outremont 区和西岛的 Pointe-Claire 区，也有大树被连根拔起，横躺在马上上，砸坏了汽车。

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(Submitted by Nadine Bismuth)

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 (Submitted by Theo Wouters)

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蒙特利尔居民 Miguel Ortigoza 居住在位于舍布鲁克街 （Sherbrooke Street ）和卡文迪什大道 （Cavendish Boulevard）附近的一栋三层公寓楼里，当暴风雨来临时，他正在下班回家的路上。

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他说，当终于到了家，走进自己的卧室后，眼前的情景吓了他一大跳。

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他说，所有的窗户都碎了，地上都是玻璃，自己 3000 加元的电脑放在窗前的书桌上，也彻底不能用了。

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(Submitted by Miguel Ortigoza)

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魁北克水电局加紧工作

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魁北克水电局 Hydro-Québec 的发言人Serge Tsoto 表示，目前在蒙特利尔有 200 多个抢修小队正在加紧工作，修复电力。

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他告诉加拿大广播公司，大风破坏了一些地区的基础设施，从而阻碍了电力恢复的抢修工作。

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有人被砸伤

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蒙特利尔的急救卫生部门 Urgences-Santé 告诉加拿大广播公司，在蒙特利尔地区接到了因暴风雨造成的 5 个人员受伤的电话，但没有人严重受伤。

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在 Rosemont 区，建筑工地上的一名工人被大风刮起来的一个物品击中了脸部。

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在西岛的 Senneville 区，一个骑自行车的人被掉下来的树枝砸伤，另外还有路人被掉下来的树枝砸中。

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在 Saint-Leonard  小区，大树倒下导致一名妇女出不了自己的汽车，结果她拨打了 911 才得以 “脱身”。

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