大多伦多一晚上 15 家店被抢

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加拿大多伦多警方发布了一个公共安全通知，说在星期四 （8月 30日）的凌晨，由至少三名男子组成的一个犯罪团伙在大多伦多地区连续进行了 “多达15起” 抢劫案。

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多伦多警察局的 David Hopkinson 警官称，这个犯罪团伙驾驶着一辆偷来的汽车，在 Halton, Peel 和多伦多市等地先后抢劫了 15 个加油站、便利店以及其他商店。

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他说，目击者说一些抢匪持有枪支，参加抢劫的都是男性，他们开的是一辆浅色的本田汽车。

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多伦多警方说，至今没有人报告在抢劫中受到伤害。

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David Hopkinson 警官提醒各商家提高警觉，他说，商店开门后，大家都要小心，对进到店里的人要更加注意，及时报警。

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