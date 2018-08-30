贝律会计事务所老板葛逸凡和会计事务主管杜瑶（亚明/RCI)

专家解读加中两国开始交换非税务居民财务信息

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 30 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大将从下个月起开始与中国交换非税务居民的个人金融和税务信息。这对加拿大的很多华人移民来说，具有重要的意义。

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交换非税务居民的金融和税务信息主要包括哪些内容？如何解读这一新政策？哪些华人移民会受到此政策的影响， 应该怎样做？记者带着这些问题走访了蒙特利尔的会计及法律咨询公司Boily Handfield（贝律会计事务所）。该公司的业务范围包括会计、税务、公司法及移民法，致力于个性化的专业服务。 该公司有能讲普通话和粤语的专业人士，接受记者采访的是会计服务部主管杜瑶女士。

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杜瑶女士毕业于麦吉尔大学，前几年又考取了会计师证书和注册会计师执照。她介绍说，2014年，经济合作与发展组织为应对跨境逃税这个全球性问题，发布了《金融账户信息自动交换标准》，其中就包含金融信息交换的条款。这样各国就可以更系统地掌握其税务居民海外资产及收入状况，最大限度地避免国际间逃税。目前，全球已有100多个国家承诺实施这一标准。加拿大也已经与100多个国家签署了相关协定。

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加拿大税务局在数月前已经在开始整理来自中国的非税务居民的金融信息，并将很快开始依据共同申报准则相关协定，把在加国投资、置产的非税务居民金融资产及个人信息交换给中国税务当局。金融信息主要由加拿大的金融机构汇报给加拿大税局，一般包括非居民的金融账户信息，比如银行账号号码、存款或投资余额、利息、股息、相关金融资产的交易所得等，还包括账户拥有人的姓名、地址、出生年月日、持有人的身份识别号码等。

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加拿大税局网站提到的金融信息交换目前并没有包括房产等非金融性资产，但由于金融账户信息与非金融资产投资具有高度关联性，比如买房导致金融账户资产减少，卖房导致金融账户资产增加，税局可能关注相关的交易是否完税，比如询问你账户里的钱为何增加了，或钱哪里去了，从而导致被税局查税。

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杜瑶女士在办公室接受记者的采访（亚明/RCI)

杜瑶女士说，全球金融信息交换受影响最大的主要是两类人，一类是那些在加拿大有存款，有投资的非加拿大居民，而其收入未在中国纳税的群体。这其中也包括将非法所得转到外国的贪官。另一类是那些已经取得加拿大居留身份，人在加拿大，却在海外有资产及收入未申报的群体。

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她强调说：“加拿大和中国开始交换非税务居民金融信息，并不是只针对中国的，加拿大和100多个国家签署了相关的协定，都是为了要反避税”。华人移民应该对这个协议给予更多重视有两方面的原因，一是比起其他国家来的移民，华人移民本来就在税务及相关法律的意识方面比较淡薄，加上语言方面的障碍，所以往往忽视相关信息的重要性。二是本土加拿大人即使有在海外的账户，在中国的也只占很小的比例。而华人移民，尤其是投资移民还有一些人在国内有生意，有收入，如果他们同时也是加拿大的税务居民，那今后他们在中国的财务信息就会转交给加拿大。

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这又牵涉到如何定义是不是税务居民的问题。对此，杜瑶女士介绍说， 协议中也有明确的规定，主要从两个方面来确定，一是你的家人是否在加拿大，有没有固定住所，二是你的公司主要办公室是在哪个国家？

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对于一个家人在加拿大的生意人来说，即使他的主要生意是在中国，但他只要持有枫叶卡，在加拿大的居住时间每年超过183天，那他就属于加拿大的税务居民。如果是在搞不清自己是否属于非税务居民， 杜女士建议填写专门的表格， 提交给政府， 由政府裁决你的身份。

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她说：“判断在中国是不是非税务居民很重要。因为作为加拿大税务居民，按加拿大的规定，你在世界任何地方赚到的钱都要给加拿大政府缴税的。华人如果已经不在中国缴税了，成了中国的非税务居民，那中国政府会按这个协议把你的金融信息转给加拿大政府。这就涉及到很多人海外资产的事情。而有些老移民或很早以前就来的人，可能因各种原因就不知道， 或没有报告海外资产。

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杜瑶女士希望华人对海外资产申报有一个清楚的了解：“申报海外资产的目的并不是让你交税，恰恰相反，是为了你将来把资产转到加拿大时不需要交税。 因为加拿大承认你移民之前拥有的财产， 只要那些财产都是合法的， 就是上过税了， 而不用二次上税。1986年加拿大和中国签署的协议也是为了避免双重纳税。

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对于那些没有申报海外资产的人， 如果再往加拿大带钱， 那就会被认为新收入，当年的新收入当然要交所得税。到时你再解释不是新收入也解释不清了。

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参考图片（CBC)

杜瑶女士提到， 政府给新移民一年的宽限期，抵达加拿大的第一年可以不申报海外资产， 但第二年必须申报， 如果未申报将罚款2500加元。 她举例说， 有一位华人移民， 来的第五年才找到他们公司询问未申报海外资产应该怎么办， 他们建议这位客户交四年的罚款一万元，这样今后再把国内的钱转过来时就不用再纳税了。这位客户听从了他们的建议。

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贝律财务法律咨询公司在蒙特利尔华人社区小有名气， 因为该公司从10几年前开始就在中文报纸上登广告。贝律公司的老板Yvon Gelinas先生是地道的魁北克人，但他不仅有中文名字，叫葛逸凡，还能讲流利的中文。在记者结束采访时，他也从办公室出来寒暄。记者趁机问他现在公司整体业务中，涉及华人的部分占多大比重，他对华人移民有何建议。葛逸凡先生说：“我认为实际上每个国家都是希望追自己国家税务居民在海外的情况。其实这个信息主要是各个签署的国家针对非税务居民的账户和财产状况来申报。如果一个人在加拿大属于非税务居民的话， 加拿大会收集你的所有的信息， 把这些信息送到你应该交税的国家”。

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