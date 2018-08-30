裁定无效：加拿大联邦上诉法院推翻联邦政府对跨山输油管扩建项目的批准

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星期四（8月30日）上午发生了两件关于跨山输油管（Trans-Mountain）扩建项目的大事：加拿大联邦上诉法院裁定加拿大政府对该项目的批准无效；然后承建公司金德摩根的股东投票通过了把输油管卖给加拿大政府的合同。

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也就是说，加拿大联邦政府现在正式成为现有跨山输油管及其扩建项目的新主人，但是扩建工程却陷入了可能要拖好几年的僵局。

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金德摩根股东大会的召开时间是早已定下的。不过联邦上诉法院的判决一出，股东们肯定比原来更愿意赶紧把这个项目脱手。

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联邦上诉法院：国家能源委员会的评估错漏百出

加拿大政府2016年11月批准跨山输油管扩建项目，依据是国家能源委员会的评估。但是联邦上诉法院的判决书说，国家能源委员会评估的错漏如此之多，不能被用作批准该项目的凭据。

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国家能源委员会的评估结论是输油管扩建不会给环境造成重大损害。但是判决书说，委员会的评估没有包括油轮增加对海洋生态的影响。输油管扩建后，运油能力将从现在的每天30万桶增加到89万桶。这必然导致在大温沿海和港口出入的油轮大大增加。这会给环境和生活在这片海域的虎鲸造成什么影响，委员会根本没有考虑。

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另外，联邦上诉法院认为联邦政府就输油管项目向原住民征求意见的工作没有做好，在国家能源委员会提交评估报告、建议内阁批准该项目后，政府没有认真考虑原住民的担忧。

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法院因此要求联邦政府重做第三期咨询，跨山输油管扩建项目无限期暂停。

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联邦政府的噩梦

重新回到原住民咨询和环境评估的阶段，意味着可能还要花几个月甚至几年的时间，以及大量资金。CBC议会事务记者戴尔（Evan Dyer）说，如果国家能源委员会按法庭要求认真评估油轮增加对海洋生态所造成的影响，很可能会发现新问题，原来的评估结论是否还能成立就很难说。联邦政府的咨询工作也是一样。认真听取原住民的意见和担忧，可能还要因此做出改变，这对输油管扩建项目来说意味着新的风险和新的成本。

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绿党领袖伊丽莎白.梅（Elisabeth May）在对联邦上诉法院的判决表示欢迎之余，也敦促联邦政府放弃这个项目，哪怕付一笔违约罚款，也不要再继续往这个无底洞里扔钱。

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不过联邦政府显然没有考虑她的建议。财长莫诺（Bill Morneau）星期四下午表示，政府决心把这个事关国家利益的重要项目进行下去。但是他没有说联邦政府是否会向最高法院提出上诉。

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加拿大政府今年5月底宣布斥资45亿加元买下现有输油管和涉及扩建工程的基础设施。扩建工程的预估造价为74亿加元。

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BC省各原住民团体对联邦上诉法院的判决表示欢迎。BC省长霍根（John Horgan）说，今天对BC省人来说是个好日子。温哥华市长罗伯逊（Gregor Robertson）则表示，联邦上诉法院今天的判决证明温哥华人对海洋环境遭破坏的担忧是有道理的。

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（RCI with CBC News，John Paul Tasker，Evan Dyer，CP）

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