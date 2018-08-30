新斯科舍省总理抨击联邦退伍军人部为杀人犯支付心理治疗费用

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新斯科舍省总理斯蒂芬·麦克尼尔（Stephen McNeil）星期四表示，他对联邦政府退伍军人部为一名杀人犯支付看心理医生的费用提出质疑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦克尼尔在星期四接受记者采访时说，当他初次听到这个消息时甚至“感到疑惑和震惊”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此事源自哈利法克斯的一桩杀人案。2015年9月，名叫 克里斯托弗•加尼尔（Christopher Garnier）的男子在与一名36岁的下班女警员凯瑟琳·坎贝尔（Catherine Campbell）约会时勒死了对方。尽管他的律师在出庭时辩护说，他们当时是在尝试“色情窒息“游戏，加尼尔并非想杀死凯瑟琳，但法庭仍判处其犯有二级谋杀罪。但加尼尔并未认罪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这个月的上诉庭审时，加尼尔的律师再次提出他的当事人是因为有精神问题才导致失手杀人。新斯科舍省高等法院裁决加尼尔可以在服刑13年半后申请保释，比原来的服刑期限缩短了近两年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在上诉阶段庭审时，公诉人提到，加尼尔确实曾去看过私人心理医生，而费用则是由加拿大退伍军人部报销，原因是加尼尔的父亲是一名资深退伍军人，也曾患有“战争创伤应激障碍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此事曝光后引发舆论质疑。议会反对党保守党要求现任退伍军人部长谢莫斯·奥利根（Seamus O’Regan）改变他的决定。奥利根在星期三发布的一份声明中说，他将进一步调查这一事件，“了解为何退伍军人部会支付杀人犯看心理医生的费用”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在新斯科舍省的总理麦克尼尔也加入了批评的行列。他说： “我不相信任何人在起草关照军人家庭的政策时会想要照顾一名被定罪的杀手。我要和同事们大声质问联邦政府部门，让他们查清此事”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada