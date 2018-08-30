加拿大商店和餐馆海鲜以次充好相当普遍

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根据加拿大海洋环保组织Oceana Canada在加拿大五个城市进行的调查，在加拿大商店和餐馆里出售的海鲜有44%是以次充好。最经常被用其他鱼冒充的有鳕鱼，红鲷鱼，黄尾鲽鱼，野生三文鱼，鲳鱼和白金枪鱼等。其中最夸张的是红鲷鱼，调查人员检查的所有样品都是假的。

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该组织检查的382份海鲜样品来自多伦多、温哥华、维多利亚、哈利法克斯和渥太华的商店和餐馆。本周公布的调查报告说，餐馆造假比商店更普遍，卖给顾客的鱼超过一半（52%）是冒牌鱼。商店出售的鱼则超过五分之一（22%）名不副实。

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现在一条鱼在被捕捞上来以后，可能要辗转几个国家才会被放上消费者的餐桌。因此防止作弊并不容易。报告说，海鲜标签造假损害消费者的利益，影响海洋环境，而且对健康有害。Oceana Canada呼吁加拿大政府仿效欧盟，制定类似于邮件追踪那样的监督系统。

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