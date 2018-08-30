多伦多一家购物中心在发生枪击后被关闭

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星期四（8月30日）加东时间接近下午3点时，多伦多市的Yorkdale购物中心传出枪声。警察很快赶到，疏散人群并封锁了购物中心。没有人受伤。警方正在寻找两名20多岁的嫌疑人，其中一人可能随身携带一把手枪。

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一位目击者说，她听到连续两声枪响，有人拉响了警报。顾客们吓得乱跑，有些人躲进了商店。购物中心的工作人员护送人们从地下停车场的一个出口离开。

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购物中心今天不会重新开放，多伦多地铁1号线目前也不在Yorkdale停站。

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多伦多市长托利（John Tory）发表声明说，多伦多市民无论在城市的哪一个角落都不应该需要担心枪械暴力。目前多伦多有太多的枪可以被犯罪分子拿到，他决心在警察和其他相关部门的帮助下改变这种状况。

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（RCI with CBC News）

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