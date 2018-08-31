为啥加拿大医疗慈善组织在裁员？

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加拿大很有名气的医疗慈善组织糖尿病加拿大Diabetes Canada八月下旬在全国范围削减了20%的雇员，并关闭了在爱德华王子岛省和新布伦瑞克省蒙克顿市的办公室。

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面对慈善捐款下降的局面，Diabetes Canada在过去两年花了近50万加元用于更新自己的形象，以吸引更多的成员和捐款。

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Diabetes Canada首席执行官John Reidy指出，加拿大有1100万糖尿病患者，即便Diabetes Canada获得的慈善捐款数额三倍与目前的水平，也满足不了为这些糖尿病患者提供服务的需要。

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慈善行业的专家认为，加拿大各个医疗慈善组织都面临对其服务的需求大于其可支配资源的问题，连Diabetes Canada这样大型、有名气的慈善组织也不能幸免。

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今年夏天，加拿大另一知名的医疗慈善组织心脏和中风基金会Heart and Stroke Foundation of Canada 宣布在全国范围内削减1百个工作职位和关闭26个办公室。

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不过Heart and Stroke Foundation 在新斯科舍省和爱德华王子岛省分部的负责人Charlotte Comrie指出，削减雇员的决定并不完全出于财政原因，还有向数据时代过渡的科技变化的原因；在网上捐款越来越普遍的情况下，慈善组织不再需要原来那么多的地区性办公室。

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RCI with Emma Davie · CBC News

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