网络广播 2018/08-31-0901-0902

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下面是这个星期的几篇报道。

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你愿意跟谁去喝一杯？选民的好感比竞选纲领还重要

现在有不少分析选情的民调都喜欢问一个问题：在所有候选人当中，你最愿意跟谁一起去喝一杯啤酒（或咖啡）？别小看这个与国计民生无关、听上去好像很轻松的问题。对它的回答不仅透露出选民对候选人的感觉，也显示出政党领袖的个性。而且用它来预测大选结果是相当准确的，至少在美国是如此。

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北美自贸协议谈判继续：加拿大保持谨慎乐观，解决贸易纠纷机制、奶制品市场成关键

这个星期，美国总统特朗普在白宫召开现场记者会，宣布 “美国和墨西哥” 达成了协议，并说要用 “美墨双边经济协议” 来替代NAFTA。在这之后，加拿大领导 NAFTA 谈判的外交部长佛里兰德（Chrystia Freeland）缩短了在欧洲访问行程，抵达华盛顿，开始重新加入谈判。

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3．尼曼实验室对2018年新闻业的预测告诉我们未来的方向

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每年哈佛大学尼曼新闻实验室都会问卷调查各界专家学者关于 “新闻未来” 的问题。这次不同的是来自芬兰未来研究中心的博士生 Juho Ruotsalainen 反向向尼曼新闻实验室的人员询问了关于“新闻未来”的问题。问题的中心是：尼曼新闻实验室认为2018年将给新闻行业带来什么？

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多伦多性爱玩偶妓院即将开张，市议员警告违反市政区划法规

下个星期，号称是全北美第一家的“奥拉娃娃”性爱玩偶妓院就要在多伦多北约克开张了。根据它的网站和广告介绍，它拥有六名“全世界最美丽的硅胶女士”，“古典，成熟，大胆”，并保证卫生。业主表示他们提供的服务是合法的，而且无数北约克居民正翘首以盼，只是羞于说出口而已。但是北约克区的市议员菲利翁（John Filion）断言根本没有这种事，99% 的本地居民都不希望看到它开在自己住的地方，在自己的孩子身边。表示，这属于成人娱乐场所，需要申请特别的经营许可。

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梁彦采访台湾作家白先勇：说红楼

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梁彦是 《红楼梦》 迷，她最近采访了台湾著名作家白先勇，谈他的新书 《正本清源说红楼》。

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刚才是本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢您的收听，祝您周末愉快！

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