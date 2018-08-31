联邦高等法院驳回伤残退伍军人要求更高福利的集体上诉

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四，加拿大联邦高等法院拒绝了伤残退伍军人的集体上诉案。这些退伍军人都曾被派往海外执行维和行动， 有的受伤， 有的残疾，他们不满意联邦政府退伍军人部给予的补偿和福利，觉得应该得到更多，从5年前开始向不列颠·哥伦比亚省法院提起诉讼。案件去年12月由省高等法院作出不利于他们的裁决。 此后他们将官司上诉到联邦高等法院。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦高等法院没有给出具体的驳回理由， 只说是按照过去的一贯做法。这使此案的主要原告之一，退休陆军少校马克·坎贝尔（Mark Campbell）感到失望和气愤。他说： “我们今天发现，在对待新一代残疾退伍军人的问题上，加拿大没有正义可言。这非常令人不安”。坎贝尔少校2008年在阿富汗执行维和任务时因路边炸弹失去了双腿。他宣布下一步将会采取集会抗议等政治性行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠·哥伦比亚省高等法院在就此案裁决时认为，法庭审理退伍军人案件不像审理原住民集体诉讼案那样有明确的法律条文依据，即加拿大并没有政府对伤残退伍军人应该给予何种标准照顾的法律。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对此，坎贝尔说：“加拿大人应该为在立法上的差距感到愤怒”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一位退役的中校，前军事检察官罗里·福勒（Rory Fowler）表示，他对高等法院拒绝审理此案并不感到惊讶。对伤残军人的社会义务说起来容易做起来难。他说，军人们为国家服务，随时准备牺牲，国家需要给予他们明确的法律身份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党政府退伍军人部长谢莫斯·奥利根（Seamus O’Regan）在周四发表的一份声明中说，联邦政府在伤残退伍军人发起集体诉讼之后，已经采取了一系列改进措施。从上届执政的保守党政府开始就对伤残军人福利政策做出了一系列调整。自由党执政之后仍在继续努力。他说从2015年到现在， 联邦政府已总共拿出100亿加元，用于改善退伍军人，尤其是伤残军人的福利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年一月， 现任总理特鲁多在一次会议上被问及为何要与退伍军人对簿公堂时，特鲁多回答说，因为他们的要求超出了政府的负担能力”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

退伍军人的集体诉讼案虽然无法再继续下去，但原告及其律师并不甘心，他们开始呼吁公众向政界人士施加压力，要求联邦政府起草更清晰的、对伤残退伍军人负责的法律。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada