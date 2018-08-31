Aeroplan 庭外解决一起会员集体诉讼

飞行里程积分计划 Aeroplan 的母公司 Aimia 宣布，已经签署协议，庭外解决了一起因 Aeroplan 里程积分过期和累积规则变化引起的集体诉讼。
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根据协议的拟议条款，Aimia 公司将把一定数量的 Aeroplan 里程积分存进有资格会员的账户。
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2006 年 10 月，Aeroplan 修改了有关积分到期作废等规定，结果引出了这一集体诉讼。
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现在，这一诉讼庭外解决，Aimia 公司说，达成这个协议对相关各方来说都是好消息。
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这一庭外和解协议尚需获得魁北克高等法院的批准。
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上个星期，Aimia 公司签署了一项初步协议，将把飞行里程积分计划 Aeroplan 出售给由加拿大航空公司 Air Canada 牵头的一个集团，集团内还包括 TD Bank，CIBC 和 Visa Canada Corp ..
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