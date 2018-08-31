小角色也能起大作用：保守党议员贝尔涅自立门户对联邦政坛的影响

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现在的加拿大保守党成立以前，加拿大联邦政坛的保守派阵营曾经分为进步保守党，改革党和后来的加拿大联盟党。克雷蒂安（Jean Chrétien）领导的自由党从1993年起连赢三届大选，而且三次都组成了多数政府，可以说保守派阵营的分裂帮了不小的忙。

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上个星期，保守党议员贝尔涅（Maxime Bernier）宣布退党，并打算成立新党。这使许多保守党人士又想起了那个年代。如果联邦政坛在明年大选前真的出现另一个保守派政党，这对希尔（Andrew Scheer）领导的“官方”保守党来说绝不是一件好事。

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上个世纪90年代，进步保守党政府内阁部长布沙尔（Lucien Bouchard）叛出师门，建立魁北克党团，在后来的几届大选中几乎掏空了保守党在魁北克省的票仓。现在离下一届联邦大选还有一年零两个月，保守党早早筹得大笔资金，支持率也紧紧咬住对手，正鼓足劲要和自由党大战一场。这时候贝尔涅摔门而去，是否会让历史重演？

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政治评论人士：不要小看贝尔涅的能量

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尽管保守党内几乎没有人公开追随贝尔涅。但是资深民调分析人士格勒涅（Éric Grenier ）在CBC网站上撰文说，不要小看贝尔涅的能量。他去年加入保守党领袖竞选时并不被看好。但是到最后投票时，他直到第十三轮才以极微弱的差距败给希尔。

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而竞选党领袖是建党的最好演习。竞选所需要做的工作，例如筹款，招募志愿者，在全国各选区成立委员会，正是建党需要做的。而且他不是那种声望仅限于一区一派的议员。竞选保守党领袖时，他在魁北克省老家和保守主义大本营阿尔伯塔省、在党内的温和派和强硬派那里都获得了支持。

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他的筹款能力也令许多人惊叹。竞选党领袖时，他在短时间内筹款250万加元，并在选举结束后很快获得新的资助得以还清竞选贷款。格勒涅说，他如果接下来也能保持同样的筹款势头的话，建党经费将不是问题。

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明年大选不会有太多斩获

贝尔涅目前正在度假。他回来后如果真的建党，一个新成立的小党在明年的联邦大选中也几乎不可能造成登高一呼应者云集的场面。加拿大的简单多数选举制度（即选民只能投票给一个候选人，选区内得票最多者当选）决定了一个党必须有支持者占选民多数的“根据地”，它的候选人才能当选。

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例如绿党，它在2004年，2006年和2008年三届大选中的全国得票率最高时达到7%，但是由于支持者分散在各个选区，三届大选都无人当选。至少在一开始，贝尔涅的新党也将面临同样局面。

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但贝尔涅的新党会削弱保守党

一个持保守主义立场的选民不会把票投给自由党或新民主党，但是却可能投给同属保守派阵营的贝尔涅的党。在希尔领导的保守党占优势的选区，这点损失不碍事。但是如果是一个保守党候选人和自由党对手势均力敌的选区，贝尔纳的候选人加入进来就可能改变胜败。

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按照格勒涅根据民调数据所做的计算，如果“贝尔涅党”从保守党手里夺走2%的选票，自由党获胜组成多数政府的几率就会从现在的48%上升到65%。

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从现在起到明年的大选投票日，什么事都可能发生。唯一可以肯定的是，贝尔涅无论是作为无党派候选人还是作为新党领袖参选，明年都会再一次当选。他所在的魁北克省博斯选区自他2006年第一次参选以来一直支持他，即使在他丑闻缠身时也不离不弃。

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（RCI with CBC News, Éric Grenier, Chantal Hébert）

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