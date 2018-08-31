专访红学家欧阳健教授:《还原脂砚斋》推翻了了胡适新红学的基石

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“我同意，是到了后胡适红学研究时代了” 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

原江苏社科院文学所副所长、福建师范大学文学院的欧阳健教授于 2003年首次出版了了震撼红学界的作品《还原脂砚斋 – 二十世纪红学公案的全面清点 》，对胡适百年新红学的证据基础，脂批及其作者脂砚斋，提出彻底的质疑和否定。

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2007年这本书再版。2017年，这本书在台湾出版繁体字版。

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阅读这本书，我最大的感受是，作者平和的文风、实事求是做学问的态度、以及思辨精神。也正因此，尽管这是一本学术专著，当中引用大量的文献资料，但是阅读起来并不觉得吃力，对这个话题有兴趣的人，会觉得很轻松。

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（采访红学家欧阳健教授之一）

最近，我通过电话采访了了欧阳健教授。

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背景1: 1921年，胡适发表《红楼梦考证》，这是新红学的开山之作。他得出的结论是 《红楼梦》的作者是曹雪芹，《红楼梦》前八十回是曹雪芹的作品，后四十回是高鹗的续作。

人们或许听说过胡适关于做学问的那句著名的话“大胆假设，小心求证”。在提出上述观点时，胡适还处在小心假设阶段，因为并没有实际的文献作为证据。而到了1926年，有人引荐胡适购买了仅有十六回的《脂砚斋重评石头记》(称为甲戌 本)。那之后，陆续出现了己卯本，和庚辰本 —— 上面有自称脂砚斋的点评，后来的研究者称它们为“脂本”。

脂本中留下小部分关于脂砚斋的个人信息称，他对曹雪芹写作有指导作用，他和曹雪芹一起经历了《红楼梦》中描述的事情，他称曹雪芹未完成《红楼梦》便去世了，以及一些与当时刊行的程高本120回本《红楼梦》不同的人物线索和故事结局。在曹雪芹“去世”后，他甚至用了“一芹一脂”来凸显俩人的关系。脂本完全证实了胡适提出的关于《红楼梦》作者、后四十回续书的论断。

胡适曾表示他不相信程伟元在程甲本自序中所说的，“偶于鼓担上得十余卷”《红楼梦》残稿的说法，理由是“没有那么巧的事”。但是，对于送上门来的脂评本，当中完全证实了他的假设，似乎他就没有好好问问，怎么会有这么巧的事? 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

脂砚斋的存在

这本书的第一章便是“脂砚斋的存在” 。欧阳健教授写道：“和所有历史人物一样，证明脂砚斋‘存在’的信息源有 两类，一是他人的介绍和评价，一是本人的自我介绍与评价。一般情况 下，人们更更看重他人的记述和评价。”

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而他的方法是，首先承认，历史上的确有一个脂砚斋存在过，他在某个时期为《红楼梦》批注。但是，他究竟是谁? 他和曹雪芹有什么关系？从他留下的这些信息中，人们得出怎样的判断？这才是这本书要还原的真相。

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主流红学家们一度把脂砚斋抬高到了和曹雪芹平起平坐的位置，但能够证实这些脂评产生的时代，内容的准确性，甚至这位脂砚斋究竟是谁的直接证据可以说从来没有没有出现。

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在这一章里，欧阳健教授从得到的文献资料，通过对古代图书的版本考证、文献考证、以及字迹比对等方式，推翻了红学界仅有的“史料”佐证脂砚斋存在过的两条的信息：一是证实裕瑞的《枣窗笔记》是后人伪作，二是甲戌本中 一条孙桐生的批语是不可靠的。

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欧阳健教授特别提及，著作这本书耗尽心力，为了这条孙桐生的批语，他亲赴孙的故乡绵阳，复印他的书法，研究所有他的资料，前后花了几个月。

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他也从版本学的⻆角度分析，脂本抄写质量很差，中间的错字漏字到了令人无法卒读的地步，除非你认为曹雪芹本人是个白字大王，不然，无法忽略它的粗陋。

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脂批究竟透露了些什么信息?

脂砚斋可谓“红学首席评论员”，对《红楼梦》倾心的读者都知道有他的存在。他是新红学绕不 开的一个人物，《重评石头记》当中的四千多条批语成为了红学“圣 经”。

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《还原脂砚斋》这本书后半部分附有被认为是脂批的4660条批语，欧阳健教授用电 脑一一输入，列出，编上序号，还分出了类别 —— 这是前人从来没有做过的事情。 欧阳健教授表示，他重新整理、辨别、审查、分析脂砚斋所有的批语， 是要弄清楚脂砚斋的

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底里。他说：“我以公认的学术规则来做的， 还原出一个真实的、任何人都不得不认可的脂砚斋。”

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在这本书中，包括了脂砚斋“自白”中的个人信息，脂砚斋对书名的取 舍，对小说素材的了解，对小说创作的参与，命删“秦可卿淫丧天香楼” 证谬等。 最终的结论是，在某种特殊情况下，脂砚斋是被炮制出来的，为的是“证明”胡适的新红学理论。

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《还原脂砚斋》缘起

欧阳健教授当年受邀撰写四大名著的版本问题，却意外发现了《红楼梦》脂砚斋以及脂本的重大问题。 他作为一名严谨的学者并没有被当时主流的红学带着跑，或盲目相信权威，而是刨根问底，开始了对这个问题的深入调查和质疑。

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欧阳健教授称，从1991年开始质疑胡适新红学以及脂本，到1994年出版了《红楼新 辩》，里面详细介绍了自己的观点。这本书在经过将近四分之一世纪的检验之后，最近九州出版社将会再版，证明其学术价值。

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2003年3月，《还原脂砚斋》完稿之后，欧阳健教授作诗一首:

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“忍性动心十二年， 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 证伪证实岂徒然。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 而今揖别红楼去， 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 一梦沉酣到黑甜。” 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

欧阳健教授以此诗说明，他着手研究脂砚斋并非一时兴起，而是经过深思熟虑，漫长的研究考证才得出的结论。

背景2：欧阳健，1941年8月出生，江西玉山人。1979年年 3月发表第一篇论文《柴进·晁盖·宋江》，1980年年5月发表《重评胡适的〈水浒传考证〉》。1980年经中国社会科学院招收研究人员的正式考 试，被江苏省社会科学院录取为助理研究员。曾任江苏省社会科学院文 学研究所副所长、《明清小说研究》杂志主编、江苏省明清小说研究会 副会长，现为福建师范大学文学院教授。1991年用辨伪“脂砚斋重评石 头记”，被《中国图书评论》称作“震撼红学的新说”，先后出版《红楼新 辨》、《红学辨伪论》、《曹雪芹》、《红学百年风云录》(与曲沐、 吴国柱合作)、《还原脂砚斋》、《红楼诠辨》等论红著作，校注《红楼梦》程甲本(与曲沐、陈年希、金钟泠合作)。

《红楼梦》被誉为中国最伟大的文学作品，胡适的“新红学”断言，这部书的后40回(占了全书的三分之一)并非作者曹雪芹的手笔，这是非常严重的指控。但是，自从“新红学”问世以来，对于脂砚斋和脂批的真实性、逻辑性却从未经过严格的版本学鉴定和史料证实，这是非常不负责任的。这件事情的直接后果是，严重影响了人们阅读后四十回的感受，以及评论界对后四十回文学价值的研究。

更令人吃惊的是，几代的红学主流学者对此这一理论完全不加质疑。欧阳健教授认为，这部分是因为1949年之后，学术界集体失去研究的氛 围；另一个特别的情况是，胡适的弟子俞平伯和周汝昌从八零年代开始主导了红学界。

不过，很多人都注意到，胡适大弟子俞平伯临终前留下了这样两段话：“胡适、俞平伯是腰斩红楼梦的，有罪。程伟元高颚是保全红楼梦的，有功。大是大非。’‘千秋功罪，难于辞达。”

就欧阳健教授个人来说，仅仅因为坚持自己的学术自由，坚持质疑，就受到了部分主流红学家对他的压制，他也因此在事业上受到牵连，从南京来到福建。就学术界来说，这可谓是一种耻辱。

欧阳健教授却说，“耗费十二年的宝贵光阴，无非证明了一个极简 单的事实：脂砚斋仅有“稚子涂鸦水准”。

不过，对于自己的研究他还是非常自信的。他说，相信终有一天，《红楼梦》会正本清源。这既是一种学术自信，也是过去三十年，红学学术新发现更进一步证实了他的研究。

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