北美自由贸易协定谈判未按期达成协议，下周继续

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加美之间的北美自由贸易协定（NAFTA）谈判因周末暂停，双方没能按照美国总统特朗普定下的星期五（8月31日）晚的期限达成协议，将在下星期三继续这场艰难的谈判。

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加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）星期五加东时间下午4点半在加拿大驻华盛顿大使馆召开新闻发布会。她表示加拿大取得了一些进展，但是还没有达到目标。

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弗里兰德再次强调，加拿大政府不会签署对加拿大人和加拿大企业不利的协议。

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与此同时，特朗普在接受彭博新闻社采访时对NAFTA的谈论被曝光。他表示不会对加拿大做任何让步，两国达成的协议要完全按美国的要求，还说每次在哪一点上不满意，他就放上一张雪佛兰Impala汽车的照片，用征收汽车高额关税来恐吓加拿大人。

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这些言论被曝光后，特朗普没有否认，但指责记者不诚实，因为他明白表示过这些话是不能发表的私下评论。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney, Katie Simpson, Kathleen Harris, Toronto Star）

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