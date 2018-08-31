北美自贸协定谈判：魁北克省主要政党领袖呼吁加拿大政府保护奶农

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正在进行竞选的魁北克省四个主要政党的领袖暂时停止互相抨击，共同呼吁联邦政府在北美自由贸易协定（NAFTA）谈判中保护该省和加拿大的乳制品工业。

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魁省自由党领袖、省长库亚尔（Philippe Couillard），魁北克党领袖利塞（Jean-François Lisée ）和魁北克团结党领袖马塞（Manon Massé ）星期五（8月31日）下午联合召开新闻发布会。正在萨格奈地区巡访的魁北克未来联盟领袖勒格（François Legault）无法亲自到场，但也表示了他对奶农的支持。

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库亚尔说，他领导的政府不会接受任何奶农和乳制品企业不接受的协议。

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美国总统特朗普要求加拿大取消乳制品供应机制，让更多的美国乳制品进入加拿大市场。

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（Radio-Canada with CBC News, Benjamin Shingker, Radio-Canada, François Messier）

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