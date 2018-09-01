瑞士航空公司空难20年纪念

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1998年9月2日，瑞士航空公司111号客机坠毁在加拿大东岸新斯科舍省海域，机上229名乘客以及机组人员全部遇难，这也是历史上在加拿大发生的死难者最多的悲剧之一。

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随着空难二十周年纪念日临近，哈利法克斯的布拉德福特基督教社区（The Christian parish of Blandford）准备集体悼念活动。

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空难的准确地点是在哈利法克斯附近的著名旅游景点佩姬湾（Peggy‘s Cove)八公里外的海域。

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时间定格在1998年9月2日

1998年9月2日晚间，瑞士航空公司111号，麦道11型客机从纽约肯尼迪机场起飞，前往日内瓦。

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这架航班被称为“联合国穿梭巴士”，因为常有联合国人员乘坐。当天机上乘客包括了外交人员、企业高管、科学家、以及研究人员。

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起飞一个半小时，大约是晚上的10点10分左右，机舱开始闻到异味。

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10点14分，机舱内出现浓烟。飞行员要求掉头飞往波士顿机场紧急降落；

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10点16分，飞机上氧气面罩掉落。机长被告知，加拿大的哈利法克斯机场更加靠近；

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10点21分，机长告诉哈利法克斯机场控制塔，必须放掉飞机上的燃料才能降落；

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10点24分，机长宣布紧急状态，并开始手动驾驶飞机模式；

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10点25分，哈利法克斯机场控制塔与飞机失去联络；

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10点31分，飞机坠入距离佩姬湾8公里海域，附近居民感到了震动。

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搜救与事故原因分析

出事后，附近的渔船迅速赶往搜救，但目光所及，只是飞机残骸与乘客尸体。

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到当年10月初，加拿大动员了将近3000人参与搜索，并在附近地区打捞起了飞行记录仪。

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接着国际以及加拿大都组成了事故调查小组，调查专注于飞机从哪个部位开始起火，起火原因是什么。

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经过了五年的调查，耗资5700万，加拿大运输安全委员会于2003年发布了23项修改建议，制定了新的标准，以防止今后出现类似火灾。

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调查人员得出的结论中包括，由于接线错误，导致驾驶舱上方的易燃绝缘物起火。 同时，机上娱乐设施系统也需要改进。

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据报道，机上乘客携带物品中包括了现金、钻石珠宝、著名艺术家毕加索的一副作品《画家，The Painter》也在其中 —— 当时价值1500万美元。在打捞上来的物品中，人们发现了20厘米见方的毕加索油画残余。

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1999年4月，新斯科舍省决定树立空难纪念碑，悼念死者。

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