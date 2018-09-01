新闻和记者的身份定位也随着技术的变化不断被重新定义。（Pixabay）

哈佛大学尼曼新闻及媒体实验室对2018年新闻业的预测告诉我们未来的方向

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 1 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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-至少看看2018年动荡的新闻业的变化

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每年哈佛大学尼曼新闻实验室 ( Nieman Lab )都会问卷调查各界专家学者关于“新闻未来”的问题。这次不同的是来自芬兰未来研究中心的博士生Juho Ruotsalainen反向向尼曼新闻实验室的人员询问了关于“新闻未来”的问题。问题的中心是：尼曼新闻实验室认为2018年将给新闻行业带来什么？

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Juho Ruotsalainen的问题是：通过语言描绘（而非数据调查），专家如何看待新闻业的现状和未来来预测新闻业的未来？他的发现发表在《未来》杂志上。虽然名义上预测是关于下一年的，但是许多专家明确地写下了(不久的)未来的预测。

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这些调查类的非数据化调查，其实并非科学性的“调查”。人们的预测和言论更接近于“愿望”、“抱怨”或“担忧”，涵盖了一系列问题。

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尼曼新闻实验室是做媒体前沿研究的机构(Nieman Lab)

挑选的人几乎不是科学样本，但这些调查能够提供的是新闻行业研究者在那个时间点所考虑的问题。

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以下是Juho Ruotsalainen博士在文章中总结的8项预测：

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1. 新闻多元化

69个人预测：许多尼曼实验室专家特别相信新闻/媒体格式的多样化— 比如播客和视频的创新发展。

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传统的印刷文章格式将会被越来越多的解构为移动消费新闻的形式和风格。

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将会比以前更多的分别为不同的平台量身定制。这意味着记者的技能要求也将多样化。

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2. 后真相问题正在被解决，但仍然存在

39个人预言：人们是否相互信任机构是否？对打击后真相起决定性作用 — 在预言中，信任一词被提到了122次。

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如果对社会的信任度低，就很难就什么是真的什么不是达成共识，这也破坏了事实核查的基础。

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建立信任将成为记者的核心挑战之一，尤其是在社交媒体继续支离破碎的今天。

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3.合作越来越多，界限也越来越模糊

23项预测显示：如果合作变得越来越普遍，新闻编辑室的文化和思维模式将会发生深刻的变化。

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协作用跨部门的混合角色取代了明确定义的角色，这些角色“连接各个部门和专业并充当之间连接翻译”。

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创建共享资源，可以为新闻业提供一个新的基础设施，为围绕共享资源构建的新闻制作提供“开放式系统”，以共同解决关键问题。

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4. 订阅、会员资格和新的商业模式取代了广告

22个人预测:“付费墙可以帮助传播专业新闻的利基，因为观众通常只为他们在其他地方无法获得的内容付费。这鼓励创造吸引特定受众群体的内容、形式和风格。

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订阅、会员资格和其他付费模式吸引了媒体组织和他们的受众之间更密切和直接的关系。

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这种模式需要更准确的观众数据和对他们的需求和品味的洞察，促进了数据收集和超专业新闻的发展。

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5. 平台在新闻发布中让步给实时信息

15项预测表示，平台、例如Facebook的算法会进一步倾向于实时信息，这需要与新闻进行更及时的互动。

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一些平台将会认为肤浅的新闻是不值得的，并会减少新闻的数量。

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就Facebook而言，这已经发生在2018年1月，因为Facebook宣布了它的算法改变，降低了新闻在用户反馈中的作用。

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6. 质量胜于数量

11个人预测：越来越多的媒体开始与忠诚和投入的受众建立关系，而不是推出越来越多的内容，提高与受众的新闻质量。

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许多媒体公司将会倒闭，而那些站在一边的媒体公司将会减少发布，更仔细地验证信息，长期规划，并花费大力气展示他们可以被信任。

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观众尤其希望在仔细收集和管理信息的基础上进行分析。

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“机器学习增强的“大故事”将很快出版，而人类的视野常常无视真正重要的事实和真相。”- 尼曼新闻实验室（Nieman Lab）Keefe

7. 新闻业的人工智能化

11项预测：人们对内容的精确个性化、机器视觉和听觉、自动监控、事实核查、处理信息错误和信息丢失以及自然语言处理的期望很高。

如果关于人工智能的讨论仍然围绕着他们将取代多少人的工作，那么在不久的将来，焦点将转移到人工智能如何支持记者的工作并帮助他们改进工作。

8. 记者和观众越来越接近

11项预测显示：作为制度的局外人，将新闻业与社会其他部分分开的传统方式可能开始变得过时。

观众将被认真对待，记者将从通常肤浅的社区参与转向全面的社区合作。接近的部分原因是订阅费、会员费和替代广告收入的活动。

新的新闻企业是一种新的受众关系的先驱，这种新的受众关系不“脱离公众”，而是开始“重新思考和记录他们作为记者和关系构建者的工作范围”。

原文翻译、改写自 Through the looking glass, backwards: What Nieman Lab’s Predictions for Journalism 2018 tell us about where we’re headed

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