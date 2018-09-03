一些沙特留学生向加拿大申请难民

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在8月31日沙特阿拉伯政府要其留学生离开加拿大的截止日期过后，有至少20名沙特留学生向加拿大政府提出了政治避难申请。

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8月初在加拿大外交部公开批评沙特阿拉伯政府的人权纪录、要求立即释放沙特阿拉伯妇女维权运动人士后，沙特阿拉伯政府作出强烈反应，驱逐加拿大驻沙特的大使、召回在加拿大大学学习的8千名沙特留学生。

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沙特阿拉伯在加拿大的留学生中有的人在加拿大已有差不多十个年头，沙特与加拿大关系交恶让他们的人生计划被突然打乱。

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在加拿大的外国人可以提出避难申请，如果能证明其回到原籍国后会由于种族、性取向、宗教信仰和政治活动而受到迫害、则加拿大政府会考虑提供保护。

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但加拿大移民律师Peter Edelmann指出，如果仅仅因为不回国就无法继续得到沙特阿拉伯政府提供的奖学金和助学金，这样的理由够不上政治避难的标准。不过，沙特阿拉伯学生可以用其他方式留在加拿大，比如利用现有的留学生签证完成在加拿大的学业，毕业后可以申请得到加拿大的工作签证，然后可以申请移民加拿大。

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RCI with Michelle Ghoussoub · CBC News

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