停拍的边检局电视真人秀仍受欢迎

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由于受到侵犯个人隐私指控而停拍的加拿大真人秀电视系列片Border Security: Canada’s Front Line继续受到加拿大民众的欢迎，并是加拿大民众了解加拿大边检局Canada Border Services Agency（CBSA）工作内容的主要信息来源。

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根据加拿大边检局委托EKOS市场调查公司对加拿大民众是否了解和如何看待加拿大边检局的调查，电视系列片Border Security: Canada’s Front Line不但被加拿大人认为是他们了解加拿大边检局工作内容和工作方式的主要信息来源、而且被认为有助于他们对加拿大边检局的工作形成正面和积极的看法。

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Border Security: Canada’s Front Line真人秀系列电视片在2012年开始在National Geographic Channel播出。这个系列电视片被认为是起到了“让人不敢在行李里藏匿违禁或受控物品”的作用。

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但在加拿大保护个人隐私联邦专员裁定该电视系列片侵犯了在温哥华建筑工地的一位外籍建筑工人的个人隐私权后，加拿大边检局在2015年决定停拍该电视系列片。

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在2007年，只有21%的加拿大人知道加拿大边检局，而现在加拿大边检局的知名度猛升到有69%的加拿大人知道CBSA的程度。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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