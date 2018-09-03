京东大佬刘强东在美涉嫌性侵被捕

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中国电商业巨头京东公司大佬刘强东因涉嫌性侵在美国明尼苏达州被警方逮捕，虽然刘强东随后被释放，但警方证实对其涉嫌性侵的案件在继续进行调查。

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不过京东公司发表声明说，对刘强东的性侵指控缺乏证据，当地警方很快就认定对刘强东的指控缺乏可信度。

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对刘强东的性侵指控发生在星期五深夜，45岁的刘强东被警方逮捕后在星期六下午被释放。

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美国明尼苏达大学证实，刘强东是该校与中国清华大学合办的公司高管管理学培训项目的博士生；最近该管理学项目的学生来美国接受培训。

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刘强东是中国商界精英中受到性侵指控的最知名人物。

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反性侵运动#MeToo在美国兴起后已让众多美国政治界和娱乐界精英人物滚鞍落马；这个在中国被称作“米兔”的反性侵运动也开始在中国大陆初现规模。

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刘强东的个人财富被认为有79亿美元。其与奶茶妹妹章泽天的婚恋关系受到媒体的关注、也是网上的热门话题。

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刘强东的京东电商公司生意受到美国沃尔玛和谷歌公司的支持。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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