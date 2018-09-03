小男孩让公司改政治不正确警示牌

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在加拿大埃德蒙顿市居住的12岁男孩Callum La Roi最近干了一件受到媒体关注的事情。

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他6月份跟家里人前往不列颠哥伦比亚省的Quadra Island渡假，在路过一个小学校时Callum La Roi看到正在更换屋顶的建筑公司的一个安全警告牌上写着“男人在高处施工Men Working Overhead”；他觉得这样的用语涉嫌性别歧视，因为在房顶工作的可能也有女性。

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Callum La Roi问他母亲他是否可以给在现场施工的建筑装修公司Nelson Roofing and Sheet Metal company打电话。在得到许可后他按照施工公司卡车上的电话号码给公司打电话留了言。

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他以为公司不会回应他的抱怨电话，可几个星期后他接到了Nelson Roofing and Sheet Metal company的打回来的电话，说他的建议很好，公司已经把大部分安全警示牌上的“男人”改成“小心”，现在的警示牌用语是“小心：高处施工Caution: Working Overhead”；剩下的安全牌上的用语也会在近期被修改完。

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该建筑装修公司负责安全事务的经理Michael Danielson说，8年前他制作这些安全牌时没有意识到其用语可能涉嫌性别歧视的问题；他们公司确实有女性员工，应该在消除性别歧视方面走在前面。

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RCI with Anna McMillan · CBC News

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