NAFTA: 加拿大和美国本周三接着谈

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加拿大和美国之间关于北美自由贸易协定（NAFTA）新版本的谈判将于本周三（9月5日）恢复，这一谈判在周末暂停。

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland）上周在华盛顿进行了4天的马拉松谈判，之后她表示，每个人都非常非常努力，我们正在取得进展。

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美国总统唐纳德·特朗普 （Donald Trump）曾把上星期五作为加拿大加入美国与墨西哥先达成协议的最后期限，说之后将把协议提交给美国国会核准，但上周五加拿大和美国没能把协议谈下来。

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(Graham Hughes/The Canadian Press)

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加拿大外长乐观

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在回顾谈判情况的概述中，加拿大外长弗里兰显得有些 “吝啬”，不愿给出细节，但态度是乐观的。

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上个星期，多伦多星报的一篇文章透露，特朗普曾告诉美国记者，他在与加拿大的谈判中不会做出任何妥协，与加拿大达成的协议必须完全按美国的条件走。

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这番评论对正在努力谈判 的加拿大代表团相当于泼了个冷水澡。

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加拿大外长避免对美国总统的话发表评论，但她称赞了美国贸易代表罗伯特·莱特希泽 （Robert Lighthizer）的态度。

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弗里兰说，我在谈判中的对手是莱特希泽，正如我之前所说的一样，他在谈判桌上表现出了诚意和善意。

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她强调，必须达成一个对 3 个贸易伙伴都有利的协议，加拿大政府只会签署对加拿大和加拿大人有利的协议。

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当被问及谈判中最具争议的问题时，弗里兰一再拒绝透露进展。

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美国方面

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在美国方面，美国贸易代表莱特希泽的办公室发布声明，称与加拿大之间的谈判为 “建设性” 的，并说谈判代表们仍在继续 “为达成一个协议进行合作” 。

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Photo : Reuters/Yuri Gripas

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在北卡罗来纳州夏洛特的一次集会上，美国总统特朗普就多伦多星报的报道作出了一番补充表示。

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他说，他的有关评论不应该被公开，应该是保密的。

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特朗普曾经告诉 “华尔街日报” 的记者，他不能公开做这样的表示，因为 “这将有辱” 加拿大人。

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熟悉谈判情况的消息人士表示，加拿大的谈判代表们在获知特朗普的上述评论后，仍然在谈判中表现地非常 “专业”。

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加拿大很镇静

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对于美国总统特朗普不断发出的推特威胁，加拿大政府显得很镇静。

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特朗普曾在推特上说，没有政治上的必要把加拿大留在 NAFTA 的新协议内。

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加拿大外交部长弗里兰的议会秘书安德鲁·莱斯利（Andrew Leslie）对此言论不以为然。

他在接受加拿大广播公司的采访时说，谈判已经进行一年多了，几百个问题都得到了解决，现在剩下的是最后的三、四个问题，事情似乎总是在接近终点时会产生一些戏剧性和刺激性。

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