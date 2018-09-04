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加拿大 6 年内要花 1个亿来开展大麻教育

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期二 4 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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过去，加拿大的公共卫生宣传运动一直是：不要用毒品。

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现在，大麻要合法化了，加拿大卫生部不得不变着法，用新的策略来说服年轻人。

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加拿大广播公司报道说，加拿大卫生部计划在 6 年内花费 1 亿加元来用于大麻教育。

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戴维·哈蒙德 （David Hammond）是安大略省滑铁卢大学（ University of Waterloo）公共卫生学院的教授，他说，在大麻问题上进行沟通和教育变得更微妙，现在政府不能让大家不用大麻，而是要指出在哪些情况下应该避免。

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广泛的公众教育

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加拿大广播公司报道说，加拿大卫生部已经推出了一系列公众教育活动，并投入了大量资金。

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从去年秋季开始，联邦的公安部在进行有关不要吸大麻开车的宣传，今年春天以来，政府一直通过社交媒体宣传，就大麻会对健康造成的损害做广告，目的是让青少年了解到有关的情况。

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今年 7月份，加拿大卫生部还发起了针对青少年的各种互动，包括在展览会、音乐节和体育赛事上的宣传活动等等。

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加拿大卫生部在努力

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哈蒙德教授表示，现在来判断这些活动的有效性为时尚早，但可以看到卫生部确实在 “努力”。

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他说，印刷小册子，在青少年当中已经行不通了，对于年轻人的教育，有的活动没多少用，有的活动会有效果，政府面临的最大挑战是如何与青少年沟通，对于大麻问题，教师们要搞明白怎么跟学生说，医生们要决定该把什么信息告诉病人，父母们要做好准备，回答孩子提出的问题。

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哈蒙德说，要跟公众沟通，就要提供所有信息，让他们自己决定。

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大麻增加精神病风险

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在加拿大卫生部针对大麻发出的健康警告中，包括大麻对人体有害，吸大麻将增加人们患精神病和精神分裂症的风险。

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另一个警告更明确：如果妇女处于怀孕或哺乳期，一定不要用大麻。

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“加拿大儿童无毒品组织” （Drug Free Kids Canada）的行政主任马克·帕里斯（Marc Paris）说，他的机构已经开发了一本小册子，针对的是家长们，目的是帮助家长与子女之间进行有关大麻的讨论。

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他说，加拿大卫生部为这个小册子的翻译、印刷和分发提供了资金。

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帕里斯表示，到目前为止已经分发了大约 250,000 本小册子，随着 10月 17日的临近，对小册子的需求在上升。

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家长们必须正视现实

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帕里斯还说，对于大麻问题，加拿大有很多家长一直似乎在回避，但这是不可避免的事情 – 大麻马上就要合法化了。

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他说，我们要告诉家长们，与孩子之间有关大麻的讨论，将不是一次性对话，而是一场持续的讨论。家长们要告诉自己的孩子，如果在派对上有人给他们大麻，他们应该怎么回答。

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保守党议员玛丽琳·加拉度（Marilyn Gladu）同意，在合法化之前应该有针对年轻人的更多教育。

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她说，年轻人对于大麻的潜在危害不一定清楚，如果看到周围的人都在吸，很可能受影响，但并不知道其危害是什么。

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