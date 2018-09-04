美国市场最热销的汽车之一丰田 RAV4 / Mark Lennihan/Associated Press

为啥特朗普难以实现汽车美国造？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 4 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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美国总统特朗普上台后反复强调的一个目标是让美国制造业再次辉煌。而美国制造业的一个代表是汽车制造业。

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Leah Millis/Reuters

特朗普关税大棒

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在与加拿大和墨西哥的贸易谈判中，美国总统特朗普多次威胁要用对进入美国市场的汽车和汽车零配件征收惩罚性关税的做法来解决不公平贸易问题。

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但加拿大、美国和墨西哥汽车行业已经是你中有我、我中有你的高度一体化，已经很难有完全意义上的美国制造、加拿大制造、或墨西哥制造的汽车了。

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比如以受美国消费者青睐的日本丰田汽车公司的小型多功能越野车Toyota RAV4为例，这是美国新车销售市场非皮卡车类别中销售量最高的汽车；而这款汽车是在加拿大安大略省小城市Woodstock组装的。

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已经一体化

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虽然最后组装成车是在加拿大，但Toyota RAV4的发动机来自美国的西弗吉尼亚West Virginia 和亚拉巴马 Alabama，变速和传动系统来自美国的北卡罗来纳North Carolina，座椅在加拿大安大略省的Woodstock制造 （但座椅的弹簧来自墨西哥、座椅的钢铁配件来自美国的肯塔基Kentucky），车门和天窗在安大略省的Stratford制造（但车门和天窗的主要配件来自北美多个制造厂）。

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加拿大安大略省Woodstock年产Toyota RAV4汽车约25万辆，每天超过3百辆货柜车跨过加美边境为Woodstock的丰田汽车Toyota RAV4组装厂运送零配件。

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丰田汽车公司在加拿大Woodstock的Toyota RAV4组装厂实行的是无库存just in time整车组装系统，靠不断抵达的集装箱货柜车从北美大陆三国运来的零配件组装汽车，等于是从货柜车上卸下来的零配件直接就上了汽车组装生产线。

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Jason Kryk/Canadian Press

自由贸易是基础

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这一整个汽车零件生产、运输、过海关、及时抵达整车组装生产线靠的是各个汽车零件制造厂可靠的产品质量和数量的保证、可靠的运输系统、快速有效的通关系统和无关税的自由贸易体制。

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一辆汽车有约5千到8千个零配件；这些汽车零配件在制造过程中可能要来来往往多次跨过加拿大和美国的边境。

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目前的无关税、无通关文件、无库存的Woodstock组装厂Toyota RAV4的生产系统让零配件供应商、组装厂都减少了成本、增加了利润，也让消费者能够享受较低的购车价格。

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汽车关税战没有赢家

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专家们指出，丰田公司在加拿大安大略省小城市Woodstock设厂组装Toyota RAV4汽车，依靠加拿大、美国和墨西哥的许许多多工厂提供零配件是现代化汽车制造、零件采购系统的现实写照，是北美自由贸易协议的具体结果，也显示出美国总统特朗普要对加拿大征收汽车关税和汽车零配件关税的做法是多么的具有破坏性；不但会对加拿大的汽车工业带来摧毁性的打击、对美国的汽车工业也会带来极大的负面后果。

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当然最后吃亏的是购买汽车的美国消费者。如果特朗普真的的撕毁与加拿大的自由贸易协议、对加拿大组装的汽车征收惩罚性关税，则美国消费者要为他们喜爱的Toyota RAV4汽车多支付少则一千、多则几千美元的购车费用。

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RCI with Peter Armstrong · CBC News

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