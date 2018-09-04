野生动物也是森林火灾的牺牲品

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今年加拿大中西部地区的森林火灾特别严重，除了媒体大量报道的人员生命和财产巨大损失的问题之外，还有一个问题是随着大面积森林的被焚毁，森林所庇护的野生动物有的被烧死、有的失去了栖息地和食物采集地。

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Angelika Langen为保护野生动物组织Northern Lights Wildlife Society工作，过去27年来负责照顾护理受伤或失去母亲的小熊仔。她说今年严重的森林火灾导致照顾小熊仔的工作量特别大，一些送来接受抚养照顾的小熊仔没有能够活下来，这让她非常伤心。

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Angelika Langen给公众的告诫是，虽然森林火灾后看到又瘦又弱的熊让人心疼，让居民忍不住会给熊提供饮水和食物；但这样做可能会导致熊很快学会到居民区寻找食物，引发威胁居民生命安全的问题，最终导致这些不再怕人的熊不得不被射杀的结果。

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加拿大不列颠哥伦比亚大学研究森林生态系统的教授Cole Burton指出，森林火灾对于生态环境来说也不全是坏事，因为森林火灾起到了促进生态系统自然淘汰和更新的作用。

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RCI with Joel Ballard · CBC News

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