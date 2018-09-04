阿尔伯塔省预防艾滋病药物将免费

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加拿大阿尔伯塔省新民主党政府省长Rachel Notley宣布，将从10月1日开始在阿尔伯塔省实现预防艾滋病药物免费的制度。

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阿尔伯塔省政府将提供的预防艾滋病药物是PrEP，对预防艾滋病的传播有99%的有效率。

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PrEP如果每天服用可以有效的避免艾滋病的传播，效果相当于防病疫苗。但其比较昂贵的费用和许多医生对给病人开PrEP药处方不熟悉导致艾滋病高危群体难以获得PrEP药物。

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PrEP的品牌药物Truvada一个月的药量要花1千加元，但同样疗效的非品牌药一个月药量只需250加元，平均每天8.3加元。

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阿尔伯塔省长Rachel Notley在周末举行的卡尔加里市同性恋自豪大游行活动期间宣布了这一决定。她说让艾滋病高危群体人口比较容易获得预防艾滋病的药物能有效的减少艾滋病的人数，这是很简单的道理。

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Rachel Notley还宣布省政府将采取措施增加具有开PrEP防艾滋病药品处方资格的医生数量。

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根据非盈利组织HIV Community Link的数字，加拿大有8万零5百人被确诊感染艾滋病，但每5个感染艾滋病的人中就有一个不知道自己已经被感染。

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去年阿尔伯塔省有超过2百人被确诊感染了艾滋病。

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RCI with Sarah Rieger · CBC News

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