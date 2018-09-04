多伦多还要再闷热两天，周四开始就凉快了

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加拿大最大城市多伦多，这个星期二（9月4日）和星期三又是大热天，不过，在经历两天的闷热天气后，从周四开始，气温和湿度都将开始下降。

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加拿大环境部表示，本周二的最高气温为28摄氏度，夜间最低温度是19摄氏度，而周三的最高气温将达到32摄氏度，晚上的温度是18摄氏度。

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(Asha Mohidin Siad/CBC)

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不过，从周四开始降温，本周四白天的最高温度预计将降至 22 摄氏度，夜间温度将降至10 摄氏度，同时还有 30% 降雨的可能。

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气温下降，对于大多伦多地区住所里没有空调的人来说，是好事情。而且，各学校已经开学，一些学校是没有空调设备的，天气变得凉爽，会让教师和学生们好受一些。

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