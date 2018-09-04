（FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

亚裔学生被利用了：亚裔教授谈关于哈佛录取标准的诉讼案

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 4 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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亚裔学生在申请哈佛大学时是否受到了歧视？美国司法部上个星期发表声明支持一个维权组织和一些落选亚裔学生起诉哈佛，使这起旷日持久的诉讼在加拿大再次引起关注。毕竟那是哈佛，常春藤上最鲜亮的一枝，也是无数华人父母为自家孩子打造的梦想。而且这起诉讼的成败将直接影响到其他美国大学的招生制度。

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这起诉讼几年前由一个名叫“大学生公平录取”（Students for Fair Admissions）的组织发起，大部分原告是被哈佛拒绝的美籍亚裔申请人。他们指控哈佛大学对每年录取的亚裔新生人数规定上限，评估申请人资质时对亚裔不公。美国司法部上周四（8月30日）的声明说，哈佛对申请人的“个人评估”标准模糊，可能受到种族偏见的影响，从而降低了美籍亚裔申请人获得录取的几率。

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哥大社会学教授珍妮弗.李（Columbia University）

但是有五百多名研究美籍亚裔群体和种族与教育的学者也向法院递交了一份法律意见书，支持哈佛的录取评估制度。哥伦比亚大学社会学系的亚裔教授珍妮弗.李（Jennifer Lee）是在这份意见书上签名的学者之一。她在接受CBC主持人Helen Mann采访时说，哈佛评估标准让美籍亚裔申请人吃亏的说法是不正确的。

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哈佛大学承认在招生时会考虑种族因素，但表示并没有歧视少数族裔，这个制度正是为了帮助少数族裔，让校园更加多元化。

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亚裔学生在反平权政策这盘棋里被当成了卒子

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珍妮弗.李说，许多媒体在报道这起诉讼时都把它说成是由美籍亚裔学生发起的。但实际上，发起这起诉讼的是“大学生公平录取”组织的创始人爱德华.布鲁姆（Edward Blum）。布鲁姆多年来一直在积极反对美国扶持女性和少数族裔入学就业的平权政策。在起诉哈佛以前，他也曾策划了一起类似的针对得克萨斯大学的诉讼，那一次的原告是一个名叫费舍（Abigail Fisher）的白人女性。她认为自己没能进得克萨斯大学是因为该校录取标准偏向黑人和其他少数族裔。

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“大学生公平录取”组织创办人布鲁姆。(AP/Manuel Balce Ceneta）

珍妮弗.李说，费舍败诉后，布鲁姆开始积极与被哈佛拒绝的美籍亚裔申请人联系。他过去从来不关心亚裔群体的事，现在开始为亚裔出头，实际上他的攻击目标还是平权政策。这起诉讼的原告只是他的卒子。他们中的大部分是被哈佛拒绝的美籍亚裔申请人。说是亚裔，但李教授说，就她看到的材料，实际上他们主要是华裔。

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李教授曾经主持全美最大规模的关于美籍亚裔群体的民调。她介绍说，在亚裔美国人当中，华裔对平权政策的支持率是最低的。

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如果录取评估完全不考虑种族，亚裔并不是受益者

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布鲁姆曾说，在录取评估中去掉种族因素对美籍亚裔申请人有好处。但是珍妮弗.李说，实际上，所有的研究都显示，如果哈佛不再考虑种族平衡问题，受益最多的将是白人。因为他们在课外活动，运动和是否为校友子女这几方面的得分更高。

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哈佛对申请人的评估分为学业，课外活动，体育，个性和综合五类。该校的一项内部调查显示，如果只看学习成绩这一项的话，亚裔学生的比例将猛增到43%。但是如果加上优先录取运动员和校友子女的因素，白人学生的比例上升，亚裔下降到31%。加上课外活动和个性这两项标准以后，白人学生的比例更高，亚裔比例进一步下降到26%。

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珍妮弗.李对美国司法部支持布鲁姆一方并不感到吃惊。她认为，现任美国政府和布鲁姆一样，也是反对平权政策的。

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（RCI with CBC, Helen Mann, Kevin Ball, Donya Ziaee, Donya Ziaee; New York Times, Financial Times

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