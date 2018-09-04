研究显示对体育课的不愉快回忆会影响成年后的锻炼积极性

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你不爱锻炼？这可能要怪你的体育老师。一份刚刚发表在美国运动医学杂志上的调查报告说，少儿时代在体育课上的愉快或不愉快的经历对成年人的运动习惯有长久而深刻的影响。报告撰写者是来自爱荷华州立大学的三位研究人员。

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超过一半的受访人对体育课的最愉快的记忆是享受课上的活动，尤其是被队友或老师夸奖。而这类记忆对他们今天的锻炼习惯和意愿影响最大。另外还有37%的受访人的愉快记忆是对体育竞争性的体验。但有7%的受访人的最愉快记忆是“再也不用上体育课了”或逃课。

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最不愉快的记忆是尴尬（34%），无聊（18%），被欺负（17%），焦虑（14%），受伤（16%）和被老师惩罚（2%）。

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最让调查者们惊讶的是这些记忆的鲜活和它们对当事人的心理影响。对体育课的回忆影响到他们的自我认知和他们今天对体育锻炼的态度。他们认为，尽管两者之间没有绝对的因果关系，但是仍有必要对此做更多的研究，并重新思考体育课的目的。

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（RCI with Thomson Reuters）

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