一名魁北克省议员第二次被抓到酒驾，曾多次违反交通规则

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此时魁北克省各党候选人正在紧张地竞选。但魁北克党议员和候选人勒克莱尔（Guy Leclair）却被曝出今年7月曾因酒驾嫌疑被捕，并将在最近为此出庭。

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据Radio-Canada报道，这是勒克莱尔第二次被抓到酒驾。第一次是在2011年10月，并在2013年9月被法庭判处2000加元罚款和一年禁止驾驶。记者还查到，他在2003年到2018年期间曾经十一次违反交通规则和乱停车。

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7月份这一次，他把车停在一个停车场里，但引擎未关。警察怀疑他喝醉了，要求他做检查。他拒不配合，因此被逮捕，稍后在承诺出庭后获释。

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魁北克党领导人利塞（Jean-François Lisée）表示已得知此事，并说勒克莱尔坚称自己无辜，将召开新闻发布会说明此事。

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（RCI avec Radio-Canada）

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