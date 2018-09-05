NAFTA：特鲁多与特朗普杠上了

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加拿大和美国星期三在华盛顿重开NAFTA自由贸易谈判之前，加拿大自由党政府总理特鲁多星期二下午誓言如果没有两个关键条款，则加拿大不会签署新版NAFTA协议。

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特鲁多划出底线

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特鲁多强调的第一个条款是北美大陆自由贸易协议第19章-独立仲裁条款。特朗普政府坚决反对由独立仲裁机构裁决美国政府是否有权对NAFTA贸易伙伴国征收反倾销关税的问题。而加拿大则在以往的加美双边自由贸易谈判和加美墨三国自由贸易谈判中坚持由两国专家共同组成的仲裁委员会裁决两国之间的贸易纠纷问题，在这次修改北美大陆自由贸易协议的谈判中加拿大继续坚持这一谈判底线。

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在过去加拿大和美国的软木贸易争端中，由加拿大和美国专家组成的双边贸易仲裁委员会多次裁决美国政府对进入美国市场的加拿大建筑用木材征收的反倾销关税不合法。

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加拿大自由党政府总理特鲁多强调的第二个条款是文化保护条款。加拿大是实行英语法语双语制的国家，不但要保护自己的法语文化、而且担心加拿大的英语文化被好莱坞文化淹没。特鲁多表示加拿大政府不能让美国媒体巨头买下加拿大的广播、电视、报纸等媒体网络的情况发生。

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特朗普不在乎

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特朗普在周末发推说，在自由贸易协议中给加拿大留下一席之地在政治上并非必要。

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而美国著名媒体人Bob Woodward在其新书Fear：Trump in the White House中说，如果不是特朗普当时的经济顾问科恩偷偷拿走了摆在特朗普案头的一些文件，特朗普很可能早就签署了美国撤出北美自由贸易协议NAFTA的文件。

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这似乎显示特朗普根本不在乎加拿大是否愿意签署改进版NAFTA协议，而特鲁多为加拿大签署改进版北美自由贸易协议划出了不可逾越的底线；这意味着这新一轮加拿大和美国修改NAFTA自由贸易协议的谈判还没有开始难度就已经增加。

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正在温哥华的特鲁多在被问到如何看待特朗普早就打算撕毁北美大陆三国自由贸易协议的问题时没有给以直接的回答，而是重申他与美国政府打交道的立场是用积极、建设性的对话来保护加拿大的利益。

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收听 CH_Report_3-20180905-WRC30 9.30是截止日期？

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专家们认为，在墨西哥已经与美国达成了自由贸易协议的情况下，如果加拿大不想被排除在外则需要在9月底之前参照美墨协议与美国完成修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判，以便美国国会可以在9月30日之前拿到NAFTA自由贸易协议的改进版并开始审批程序。

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美国总统特朗普已经表示，如果加拿大在修改北美大陆自由贸易协议的谈判中拒不让步，则他会撇开加拿大而与墨西哥签署自由贸易协议。

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越来越多的分析家们认为，如果特鲁多的加拿大政府不在谈判中做出显著让步，则达成NAFTA北美自由贸易协议改进版的谈判已经没有成功的可能。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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