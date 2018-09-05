吃惊！调查显示加拿大儿童自杀率高

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加拿大非政府组织Children First Canada 和 O’Brien Institute for Public Health星期二发布的研究报告显示，加拿大儿童的自杀率、婴儿死亡率、患精神与心理疾病的比率、受到虐待的比例都很高。

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在儿童自杀率方面，加拿大是世界上5个儿童自杀率最高的国家中的一个；自杀已经成为加拿大儿童死亡的第二大主要原因。

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每三个加拿大少年中就有一个在16岁之前经历过某种形式的虐待。

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在过去十年中，加拿大5岁到24岁的青少年由于心理疾病而住院治疗的人数猛升了66%，这样的增幅远远超出了世界趋势。

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这一研究报告以加拿大统计局、加拿大卫生部门的统计数字和一些知名研究机构的研究作为分析研究的依据。

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加拿大儿童福利组织Children First的负责人Sara Austin说，作为世界排行第五的富裕国家，加拿大在儿童福利方面却落在世界许多国家的后面，这是很不相称的。

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Sara Austin指出，联合国儿童基金会对西方国家经济合作组织成员国在儿童福利方面的评估显示，加拿大在西方经合组织成员国儿童福利排行榜上的排名在第25位。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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