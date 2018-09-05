专家：加拿大央行星期三不会加息

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在星期三加拿大中央银行公布利息率决定前，金融市场专家的预期是央行这次加息的可能性不到10%，但下个月加息的可能性则高于80%。

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不加息的理由是加拿大和美国的北美自由贸易谈判前景不明；加拿大第二季度GDP增长幅度低于市场预期、只达到2.9%，而且制造业显现出减速的迹象；再有就是加拿大中央银行担心过快的加息步伐会让债台高筑的加拿大消费者没有足够的时间去消化适应。

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而加息的理由是加拿大的通货膨胀似乎开始抬头、就业市场出现劳动力紧缺的迹象。

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加拿大中央银行宣布利息率决定的时间是星期三加东时间上午10点。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

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