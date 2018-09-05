加拿大 40% 中小企业劳动力短缺，但又不愿意雇移民

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根据加拿大商业发展银行（BDC）本周三（9月5日）公布的一项调查报告，近 40% 的加拿大中小企业缺人手，招不到足够的雇员，但尽管如此，很多企业却不愿招聘移民。

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受劳动力短缺影响最严重的三个地区是大西洋沿岸省份、不列颠哥伦比亚省 （BC）和安大略省。

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三大领域短缺严重

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在这个研究中，BDC 调查了全国的1200多个企业，报告发现：

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劳动力短缺最严重的三个领域是：

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制造业

零售业

建筑业

BDC 的首席经济学家皮埃尔·克莱罗克斯（Pierre Cléroux）指出，缺乏劳动力对经济增长造成了拖累，他说，那些缺乏人手的公司不得不拒绝接受订单，或者延长交货时间。

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他说：

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要解决人手不足问题，企业家应该考虑雇用人口中就业不足的群体，例如新移民。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不愿雇移民

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这个调查发现，在缺人手的公司中，只有18% 的企业招聘了符合资格的技术移民，其他的企业则是选择去雇用退休人员，或培训年轻人。

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皮埃尔·克莱罗克斯承认， 他对这一结果感到吃惊，尤其是因为移民是最大的可用劳动力资源，移民的失业率一直高于总人口中的其他群体。

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他说：

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我必须承认，我们对这个答案感到惊讶。如果早知道答案会是这样（就招聘移民而言），我们会就此提出更多的问题，但在进行研究之前我们并不知道这个情况。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

歧视？

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在被问到雇主不愿用移民是否是 “赤裸裸”的歧视时，皮埃尔·克莱罗克斯不愿就此作出回答。

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他说，这比歧视要更加复杂，有些人可能不具备在加拿大的工作经验，或没有接受过相关的培训，所以雇主就需要更加灵活，提供更多的培训。

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他接着说，重要的是要认识到这个问题，雇主必须改变以往的运作方式。 （…）我们需要招聘在劳动力市场中一直不受重视的人，不仅仅是移民，还有残疾人，原住民等等。

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经济全速运行+婴儿潮一代退休

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BDC的首席经济学家皮埃尔·克莱罗克斯表示，过去两年经济在全速运行，失业率大幅下降，加上人口老龄化和婴儿潮一代退休，都造成劳动力短缺日益严重。

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婴儿潮一代指的是在 1946 年到 1965 年期间出生的人，其中的第一批人已经在 2011 年就年满 65岁，人数众多的这代人已经开始在大规模退休。

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加拿大商业发展银行 BDC 还建议说，各公司企业应该制定更好的人力资源政策，使工作场所更具有吸引力，从而才能够留住人，并招聘到新员工。

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上述研究还发现，由于招新人困难，一些公司的确对现有员工提高了工资，并改善了工作条件，从而对员工产生了积极影响。

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BDC 委托开展的这些调查涉及加拿大的 1208 个中小企业，调查时间是从 2018年的 4月30日至 5月11日。

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