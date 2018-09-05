加拿大 7 月与美国贸易顺差达 2008 年以来最高

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加拿大统计局表示，由于加拿大与美国之间的贸易顺差增长至 10 年来的最大水平，今年 7 月份加拿大的商品贸易逆差减小。

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根据统计局的报告，7 月份加拿大的出口总额增长 0.8%，主要原因是原油价格上涨，而进口额下降 0.4%，原因是飞机进口量减少。

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Darryl Dyck/Canadian Press

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加拿大 7 月份对美国的出口增长 3.3%，至 384 亿加元，而 7月份从美国的进口减 少0.1%，为 331 亿加元。

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因此，加拿大 7 月份与美国的商品贸易顺差为 53 亿加元，6 月份的加美贸易顺差是 41 亿加元。

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加拿大统计局表示，这是自 2008 年10 月以来加拿大与美国之间的最大月度贸易顺差额。

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