北美自贸协议谈判：加拿大被墨西哥出卖了吗？

就在不久以前,墨西哥在北美自贸协议(NAFTA)谈判中还是需要加拿大给定心丸的那一方。但是现在美墨已达成协议,反倒是加拿大在这场三角博弈中前途未卜。原本说好共进退的难兄难弟,现在加拿大被墨西哥出卖了吗?

上个星期一,美国总统特朗普宣布美墨达成协议,并直播他和墨西哥总统培尼亚.涅托(Enrique Peña Nieto)的电话会谈。特朗普明显想利用这个机会来孤立加拿大,但是培尼亚.涅托不肯顺着这个话头说。他反复强调,现在是加拿大加入谈判的时候了。他在自己单独发布的视频中也表示,墨西哥真正希望达成的是三国共赢的、包括墨西哥、美国和加拿大的协议。

但是摆在面前的事实是,无论正在进行的加美谈判是否成功,墨西哥和美国已经达成协议了。培尼亚.涅托这会儿来信誓旦旦,是真心诚意,还是以此来减轻自己的内疚感?CBC议会事务记者戴尔(Evan Dyer)认为,二者都有一点。

美墨原本的计划是只谈汽车元件来源国问题

前墨西哥副外长罗森塔尔(Andrés Rozental)在上周接受CBC采访时说,一开始的决定是墨西哥和美国可以就汽车制造业的来源地规则进行双边谈判。加拿大没有异议,因为不管谈出什么结果,对加拿大也一样适用。

“谁也没想到,在讨论了汽车制造业的来源地规则之后,突然之间,我们开始和美国谈所有的协议内容 ― 夕阳条款,争端仲裁,知识产权,政府采购等等,― 在没有加拿大参加的情况下。”

罗森塔尔认为墨西哥没有坚持让加拿大加入谈判、急着和美国达成协议是一个大错。

墨西哥前总统福克斯(Vicente Fox)也说,通常墨西哥和加拿大总是联手和美国这个“房间里的大象”交锋。因为这对两个国家维护自己的利益都有帮助。

但是加拿大和墨西哥都首先有本国利益要考虑

现在墨西哥政府上至总统下至贸易官员都在忙着表示他们对加拿大的良好祝愿。坦率道出墨西哥在这场谈判中的考量的是外长路易斯.彼得加莱(Luis Videgaray)。他说:“有些事是我们管不了的,比如加拿大和美国之间的政治关系。并且我们绝对不愿意让墨西哥处于没有协议的动荡中。和美国达不成贸易协议的话,对墨西哥经济来说风险太大了。数百万上千万墨西哥就业岗位的存在取决于墨西哥产品是否能够进入美国市场。”

前加拿大总理马尔罗尼(Brian Mulroney)在一次接受CBC采访时曾说,出卖朋友和邻居是一个软弱的领导人干的事,这不是加拿大的习惯。

但是现任总理就不敢把话说得这么满了。特鲁多经常强调加拿大要的是“三方共赢”,但也同样多次强调,他的职责是保护加拿大的利益。言下之意,不是保护墨西哥的利益。

他没有说出来的下半句话让墨西哥人对加拿大是否靠得住心里没底。那时候墨西哥还是特朗普瞄准的靶子,也是三国谈判中最有可能被撇开的一方。但是现在形势逆转,墨西哥转危为安,从战友变成啦啦队,留下加拿大孤军奋战。

“我们有个并不总是遵守规则的美国总统”

星期三(9月5日)NAFTA谈判在华盛顿继续进行。特鲁多在埃德蒙顿接受采访时表示,加拿大需要在北美自贸协议中保留独立仲裁条款,因为这是规则被遵守的保障,“并且我们都知道,我们有个并不总是遵守规则的美国总统。”

他再次强调,与其签一份对加拿大人没好处的协议,宁肯不签。

(RCI with CBC News, Evan Dyer, As It Happens,The Current)

