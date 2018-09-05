定要让跨山输油管扩建项目开工：加拿大政府考虑上诉或立法

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加拿大政府对跨山输油管（Trans-Mountain）扩建项目的批准上星期被联邦上诉法院裁定无效。星期三（9月5日），总理特鲁多在埃德蒙顿表示，联邦政府正在想办法打破僵局，让扩建工程尽快开始，可能采取的办法包括立法和向加拿大最高法院提出上诉。

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提出上诉也是愤怒的阿尔伯塔省政府的建议。上诉之外，政府也可以争取在议会通过法律，让有关部门有权发放临时运营许可，或者为原住民咨询和环境评估定下严格的期限。

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特鲁多对记者们说，他希望看到这个项目早日破土动工，但是为了避免将来再发生诉讼，也要满足法庭判决提出的动工条件，重视社区诉求和环境评估。

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他还说，现在美国政府的贸易保护主义政策造成贸易环境不确定，加拿大更需要完成这个输油管扩建项目，以便把能源出口到美国以外的市场。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker）

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