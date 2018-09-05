前加拿大保守党议员贝尔涅退党后已筹得九万多加元

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半个月前刚退出保守党的加拿大议员贝尔涅（Maxime Bernier）说，他已经筹得超过9万加元的建党经费，计划在9月17日议会复会前就成立新党。他现在正忙着填写加拿大选举委员会所要求的各种表格，同时正在起草党章和纲领。

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他在一封发给支持者的筹款邮件中说，捐款给他是真正的慷慨之举，因为他的新党还没有在加拿大选举委员会注册，从而无法提供可用来抵税的收据。

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当然，不在加拿大选举委员会的政党名录上也意味着捐款人不需要遵守政治捐款的1575加元上限。据贝尔涅的一个组织者说，大约有2500人给他捐了款。

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贝尔涅在筹款邮件中还说，过去一个星期来他一直在通过电话和全国各地的支持者交谈。他称他们是“新党的骨干”，并说他已经收到了数以千计的支持者来信。他们当中有些人希望成为他的新党旗下的大选候选人。

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（RCI with CP, Janice Dickson, CBC News）

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