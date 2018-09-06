若工资晚到一星期，44% 加拿大人要着急

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加拿大薪资协会在5074名加拿大人中进行的一项调查显示，如果工资晚发一星期，大约44% 的加拿大人说，他们会有财务上的困难。

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在魁北克省，这个比例下降到 31%，这是全国中比例最低的省份。

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大西洋沿岸省份的这个比例是 49%，为全国最高。

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69% 的人进行了储蓄

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此外，加拿大 69%的人说自己进行了储蓄，在魁北克省，这个比例是 79%，也是全国最高。

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加拿大薪资协会的董事 Christian Coutu 说，在魁北克省，仍然有很多固定的福利养老金计划，有许多公司为雇员提供定额供款养老金计划，此外还有一些雇员退休基金，如 FTQ，这些计划都鼓励了人们为退休进行储蓄。

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房贷压力

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大约 40% 的加拿大人表示感觉自己负债累累，但在魁北克省，只有 22% 的人有这种感觉，这一比例在大西洋省份跃升至 45%。

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Christian Coutu 强调，省与省之间的各种支出差别很大，特别是有孩子的家庭，在魁北克省托儿所的费用和大学的学费都比其他省份要低得多，因为省政府提供财政补贴，另外，魁北克的社会福利保障网络也更加全面。

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他接着说，房贷是人们负债的主要来源，在不列颠哥伦比亚省、安大略省和阿尔伯塔省，人们欠有的房贷数额远高于魁北克省。

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