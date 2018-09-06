朝鲜承诺要在特朗普首届任期内无核化

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在专家们认为朝鲜已经不打算继续与美国缓和关系进程的时候，朝鲜最高领导人金正恩承诺要在美国总统特朗普的第一届任期内实现朝鲜的无核化。

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这是朝鲜首次给出无核化的具体时间表。

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金正恩在会见韩国总统特使时表示，他没有改变致力于实现无核化和结束与美国敌对关系的立场；并强调在新加坡会晤后他从来没有对美国总统特朗普使用过负面言论。

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金正恩还同意与韩国总统文在寅举行第三次会晤。这第三次朝韩领导人峰会定在9月18日到20日在平壤举行，将讨论实现朝鲜半岛无核化的具体措施。

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在特朗普和金正恩的新加坡会晤结束后不久，受美中贸易战阴云困扰的中国开始打朝鲜牌、采用多种方式不断加强与朝鲜的关系；朝鲜则显示出从朝美新加坡共识后退的迹象。

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在朝鲜领导人在无核化问题上出现反复的情况下，特朗普下令取消美国国务卿8月份对朝鲜的访问。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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