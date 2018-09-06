特鲁多划出的这谈判底线美国人怎么看

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府总理特鲁多划出的NAFTA谈判底线是必须要有双边贸易仲裁机制和保护加拿大文化产业的条款。特鲁多还特别指出，由于美国总统特朗普经常不遵守规则，所以在NAFTA改进版中有双边贸易仲裁机制条款是加拿大必须要有的自我保护措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谈判像生孩子

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大方面负责修改NAFTA贸易谈判的外交部长Chrystia Freeland星期三对记者说，她同意总理特鲁多所划出的谈判底线；并说在刚刚恢复的加美修改NAFTA的贸易谈判中双方都显示了建设性态度；她还用自己生孩子的经验来形容这次谈判说，虽然每次宫缩都带来阵痛，不知道要经历多少次阵痛才能生出孩子，但每经历一次宫缩阵痛也就离孩子的出生更近了一步。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而美国总统特朗普则继续炮轰北美自由贸易协议，说美国过去接受的NAFTA自由贸易协议是非常愚蠢的协议；他不是指责加拿大，他喜欢加拿大；但面对太多国家在占美国便宜的问题，他作为美国总统要停止这种事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

丢西瓜捡芝麻？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究加拿大和美国贸易问题的美国智库Cato Institute的专家Simon Lester认为，加拿大死抱住双边贸易仲裁机制其实是丢了西瓜捡了芝麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Simon Lester说，虽然美国总统特朗普不按常理出牌是事实，但被称为NAFTA第19章的双边委员会贸易仲裁机制其实并没有NAFTA第20章国与国之间贸易争端的裁决机制重要。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Simon Lester指出，从过去多年的实践来看，加拿大虽然多次使用NAFTA第19章的双边仲裁委员会机制来处理与美国的软木贸易争端，但这一仲裁机制并没有让加拿大免受美国政府施加的惩罚性关税制裁；而加拿大完全可以用美国的司法系统和上诉系统去打赢自己的官司；死抱住NAFTA第19章的做法实在是没有意义。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

可能违宪

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Simon Lester还指出，NAFTA第19章有一个本质上的弱点，这就是很可能会被法庭裁定违宪。因为美国宪法明确指出只有美国的联邦法庭才能解释美国的法律；从这一点来看，有外国人参加组成的双边贸易仲裁委员会诠释美国法律很可能是违法了美国宪法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究加拿大和美国贸易问题的美国智库Cato Institute专家Simon Lester认为，虽然美国总统特朗普一直表示他很讨厌加拿大、美国、墨西哥北美大陆三国自由贸易协议NAFTA，说加拿大不合作美国就与墨西哥单独签署自由贸易协议，但美国国会希望看到自由贸易协议有加拿大的参加；只要加拿大显示出愿意做出一些妥协以换取达成协议的诚意和灵活性，则美国国会就不会让特朗普政府在自由贸易问题上故意刁难加拿大的事情发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Catharine Tunney · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada