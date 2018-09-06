加拿大法规不严导致洗钱容易

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加拿大非政府研究机构C.D. Howe Institute 发表的研究报告说，金融法规的不健全导致加拿大成为国际洗钱者、逃税者和犯罪集团首选的洗钱地区。

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这一研究报告的作者Denis Meunier指出，就像水往低处流一样，脏钱总是流向洗钱阻力最小的国家和地区，而加拿大已经成为这样的洗钱首选地。

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除了赌场洗钱的渠道之外，加拿大一些省份松弛的公司注册管理系统让不法之徒可以容易的掩藏自己的真实姓名，通过设立结构复杂的母公司和子公司体系把脏钱打入公司账户，几经周转变成“干净”的资金。

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该研究报告指出，在加拿大申请出生证明、注册汽车、注册土地所有权、开银行账户、甚至申请图书馆借书卡需要的个人身份信息都比注册一个公司所需要的身份证明信息要多。

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该研究报告呼吁加拿大借鉴英国在2016年就开始实行的公司注册要实名披露拥有者姓名的法规、在加拿大实行类似的公开透明的公司注册制度；而且加拿大联邦和各省政府要在公司注册方面实行统一的法规，使不法之徒无法利用各省法规的不同钻空子。

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