Photo : La Presse canadienne/Darryl Dyck Université de la Colombie-Britanni

温哥华的大学生找宿舍难

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 6 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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进入9 月，加拿大各大学都已经开学，学生们纷纷到校报名。

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在温哥华市，许多新生发现，要找到价格适中的出租房，是非常非常难的一件事情。

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Photo : University Simon Fraser

巴尔加斯（Dagoberto Vargas）是一位来自墨西哥的国际留学生，他是去年来到温哥华的，在大学学习营销专业。

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这位 27 岁的年轻人说，一到温哥华市，他马上发现找住处很难，自己整天都在打电话。

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巴尔加斯说，去年入学后我每天要给至少 10 个地方打电话，最后，终于找到了一套有两卧室的公寓，但要和另外 5 个人一起合租。

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在温哥华的两个大学 UBC 和 SFU，在校园学生宿舍的等候名单上排有有数千名学生，所以，很多学生不得不进入温哥华昂贵的出租市场。

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学生宿舍供不应求

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(Jon Hernandez/CBC)

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学生宿舍供不应求，也让一些开发商看到了市场机会。

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Global Education City （GEC）是一个进入学生租房市场的公司之一。

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GEC 集团的总裁兼首席执行官 Toby Chu 说， 我们看到学生在住处上的强大需求，所以开始进入 “教育” 房地产市场。

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GEC 在温哥华市建设了两栋学生宿舍楼，其中最新的一栋-  GEC Pearson – 从今年 4 月起接受租房预订，目前 70% 都已经被预订。

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(Jon Hernandez/CBC)

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本周三（9月5日），GEC Pearson 举行了一个开放日，不少学生都希望能搬进去。

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按床位出租

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Toby Chu 说，要想在温哥华找到价格实惠的出租房，已经很难，对于那些预算紧张的学生来说，对于来自国外的国际学生来说，初来乍到，不了解这里的情况，找出租房就更加困难。

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GEC Pearson 大楼的房间，都是配有双层床的客房，租金按床位交，每张床的租金从每月 700 加元到 2000 加元不等，取决于房间的大小，个人空间的大小。

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GEC Pearson (Jon Hernandez/CBC)

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GEC的两栋大楼一共有 310 多张床位。

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开发不容易

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加拿大广播公司报道说，大温哥华地区还有7座类似的学生宿舍楼在开发的过程中，而获得政府的开发许可要等很长时间，GEC Pearson大楼的批准和建造总共花了4年多的时间。

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温哥华市政府说，过去几年有数千个各种各样的房地产开发申请，有些涉及区划的重新修订，造成了档案积压。

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Toby Chu 表示，希望看到政府能鼓励建设更多的学生住房，现在不少开发商放慢了速度，而且并不是所有开发商都对建造出租房屋那么感兴趣，因为这类投资的钱不是很快能收回来，套住了资本。

温哥华市已经在执行一个10年住房规划，其中的主要行动中包括为学生建造更多的住处，以及简化申请建设专用租赁房许可的流程。

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