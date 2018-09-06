(Radio-Canada/Jean-François Dumas)

聪明的男孩：十几所卡尔加里中学开设针对男生的性教育课

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 6 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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新学年一开学，关于中小学性教育课的争议又引起了关注。在魁北克省，性教育课从今秋起重新成为必修课。安大略省小学教师工会本周刚刚向法院提出申诉，要求继续按照被省政府取消的新版性教育大纲给学生上课。而在阿尔伯塔省卡尔加里市及周边地区，今年有十几所学校增设了一门专门给男生开的性教育课。

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这门名为“聪明男孩”（WiseGuyz）的性教育课面向14岁到15岁的少年，由卡尔加里性健康中心派来的老师负责讲授。项目负责人史彭斯（Blake Spence）说，过去的性教育课主要是关注女生的问题：怎样自我保护，避免意外怀孕等等。但是他们逐渐意识到，男生不应该被忽略。如果想让男孩子们在今后的恋爱关系中有责任心，懂得互相尊重，就必须给予他们特别的关注。

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重视男孩子的性教育当然是应该的，但是为什么要把男女生分开呢？前去观摩采访的Radio-Canada记者Laurence Martin解释说，因为项目组织者发现，要想让学生们抛开拘谨深谈某些问题，创造一个“受保护的环境”是必要的。和女孩子在一起上课，他们肯定要顾及面子，未必愿意袒露心里的疑问和恐惧。

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一个名叫辛曼的学生说，大家都是男生说话方便，有什么心思和问题尽管讲，也不用怕谁会笑话你。有女生在场的话可就说不准了。“我会害怕她们评头论足。”

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实际上，为了让少年们感觉轻松，有认同感，连任课老师都是清一色的年轻男老师。

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课程内容无禁忌

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这门课不是必修课，但是课时并不少：每星期一个半小时，为期一学年。课上的内容除了传统的人体结构、预防性病等知识外，也包括性关系中的“同意”概念，性乐趣，男性和女性的媒体形象等等。任课老师之一坎贝尔（Joe Campbell）说，这门课没有禁忌话题。只要学生问到的他们都讲。

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上课时师生们围坐在一张大桌子旁，气氛轻松随意，有时候玩得很嗨。例如讲到避孕套的时候，老师带来一些木制阴茎模型，让学生们分作两组比赛，在一个时段内给模型戴套最多的一组获胜。史彭斯解释说，这个游戏的目的是“戴套正常化”。鼓励使用避孕套一向是避孕教育和预防性病教育的重点。但是对此抵触或不重视的男性不少。老师们希望学生们通过这个游戏不仅学会使用避孕套，而且把使用它视为一件愉快而理所当然的事。

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供学生们比赛用的木制阴茎模型。(Radio-Canada/Tristan Abbott)

做一个男子汉有许多种方式

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史彭斯说，男孩子在成长过程中往往会听到“男孩子就是应该怎样怎样”的说法。他希望让学生们了解到，他们也可以有丰富细腻的情感，做一个男子汉有许多种方式，不一定非要像一个橄榄球队长。

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校园霸凌的原因之一就是受害者被同学视为异类。据最早在学校开设男生性教育课的校长普瓦里耶（Martin Poirier）说，这门课的效果令人鼓舞。学生们在几个月后就有了变化，这种变化对其他同学也产生了影响。欺负弱小的现象明显减少了。当一个女同学的“艳照”被发到网上后，他们立刻出来制止。

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这些十四、五岁的毛孩子变得这么懂事，让老师们感到欣慰。但是，一门课的影响毕竟有限。一年过后课上完了，他们离开课堂以后，这些影响是不是还能持续下去，老师们也不能肯定。

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不过辛曼说，这门课改变了他。他认为如果推广开来的话，校园风气会变得更宽容。

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卡尔加里性健康中心确实在考虑把这门课推广到阿尔伯塔省的其他城市，或许有一天推广到加拿大的其他省份。

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（RCI avec Radio-Canada, Laurence Martin，Rudy Desjardins

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