BC省一公交车站入选北美最差车站之一

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在一个美国交通路况网站的全北美最差公交车站评比中，大温西部Pitt Meadows市的一个车站进入“四强”。其它三个车站都在美国。

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这个车站位于繁忙的Lougheed高速公路边，离温哥华市40公里，编号61452。在这里等车的人，如果不想冒着被车撞倒的危险站在路肩上，就只能爬上水泥护栏。

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Streetblog网站邀请网民“推荐”并评出全北美“最糟糕，最危险和最年久失修的公交车站”。提交61452号车站照片和资料的是一个名叫Jason Lee的美国人。他是在去BC省开会时发现这个车站的。

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他在接受CBC主持人Helen Mann采访时说，离这个车站最近的护栏入口在50米外，乘客从那么远的地方在高速公路上走过来很危险。如果就近开一个入口，再盖一个候车亭，情况就会有很大改善。

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另外三个最差车站分别位于匹兹堡，新奥尔良和辛辛那提。

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（RCI with CBC News, Helen Mann, Streetblog）

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