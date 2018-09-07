周末网络广播（2018年9月7日-9日）

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本周报道精选

北美自贸协议谈判：特鲁多与特朗普杠上了（方华）

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加拿大和美国星期三在华盛顿重开NAFTA自由贸易谈判之前，加拿大自由党政府总理特鲁多星期二下午誓言如果没有两个关键条款，则加拿大不会签署新版NAFTA协议。

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特鲁多强调的第一个条款是北美大陆自由贸易协议第19章-独立仲裁条款。第二个条款是文化保护条款。

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加拿大百分之四十中小企业劳动力短缺，但又不愿意雇移民（赵黎）

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根据加拿大商业发展银行（BDC）本周三（9月5日）公布的一项调查报告，近 40% 的加拿大中小企业缺人手，招不到足够的雇员，但尽管如此，很多企业却不愿招聘移民。

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受劳动力短缺影响最严重的三个地区是大西洋沿岸省份、不列颠哥伦比亚省 （BC）和安大略省。

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六个月后看 BBC 短视频实验，2-4分钟，专为年轻人和社交媒体打造（沈二）

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预计到2019年，视频将占所有互联网流量的四分之三以上,其中大部分是通过移动和平板电脑在社交平台上消费的。“缺乏耐心”的年轻观众越来越远离长达10分钟以上的传统视频。BBC Ideas从2018年1月开始尝试以低成本制作5分钟以下的短视频。目前BBC已经发布了276个视频，大多数播放时长为2 – 4分钟，主题非常广泛，如“死亡反思”、“挑战禁忌”和“非凡的先锋”。

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为啥特朗普难以实现汽车美国造？（方华）

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美国总统特朗普上台后反复强调的一个目标是让美国制造业再次辉煌。而美国制造业的一个代表是汽车制造业。在与加拿大和墨西哥的贸易谈判中，美国总统特朗普多次威胁要用对进入美国市场的汽车和汽车零配件征收惩罚性关税的做法来解决不公平贸易问题。但加拿大、美国和墨西哥汽车行业已经是你中有我、我中有你的高度一体化，已经很难有完全意义上的美国制造、加拿大制造、或墨西哥制造的汽车了。

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六年内要花一个亿来开展大麻教育（赵黎）

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过去，加拿大的公共卫生宣传运动一直是：不要用毒品。现在，大麻要合法化了，加拿大卫生部不得不用新的策略来说服年轻人。加拿大广播公司报道说，加拿大卫生部计划在 6 年内花费 1 亿加元来用于大麻教育。

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一周图片报道

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