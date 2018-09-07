宇航员太空飞行前先要安置好家庭

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如果没有特殊的变化，加拿大宇航员David Saint-Jacques将在12月20日与俄罗斯和美国的宇航员一道从哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场乘俄罗斯联盟号宇宙飞船发射进入太空，前往位于太空轨道上的国际空间站，并在那里工作生活6个月的时间。

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最后准备阶段

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现在这三位宇航员们还有三个多月的准备时间。

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加拿大宇航员David Saint-Jacques说，他在离开地球之前将用这三个多月的时间关注自己的家人、安置好自己的亲人。

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今年48岁、来自魁北克省蒙特利尔市南岸郊区Saint-Lambert的David Saint-Jacques与妻子一起养育了三个孩子，分别是2岁的女儿、5岁和7岁的儿子。

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不断挑战自己的人

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David Saint-Jacques在大学学的是机械工程，毕业后工作一段时间后重返大学校园拿了天体物理博士学位，工作了一段时间后又再次改变方向进了医学院，成为医生后他选择到加拿大土著人居住的北部边远地区为那里的居民提供医疗服务，并抽空在飞机驾驶学校学开飞机、拿到了民用飞机驾驶员的执照。除了讲流利的英语和法语之外，他还会说俄语、西班牙语和日语。David Saint-Jacques爱好登山、滑雪、自行车等户外运动。

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9年前David Saint-Jacques通过层层筛选，成为加拿大宇航员，并开始在美国宇航局接受宇航员培训。

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David Saint-Jacques说他把每次培训都当成是帮助自己获得在太空环境生存技能的机会来看待，不是为了通过考试、而是为了能够在太空环境的正常和意外情况中存活下去。

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人类的共同事业

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David Saint-Jacques与俄罗斯宇航员Oleg Kononeko和美国宇航员Anne McClain一道接受培训，并将一道乘俄罗斯太空梭前往国际空间站。他说虽然俄罗斯和美国之间的关系紧张，但对于宇航员来说，他们是在为人类的未来而工作，这是不分国籍的人类共同奋斗项目。

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在12月底将开始的为期六个月的太空工作中，David Saint-Jacques将参加250个太空科技研究试验项目，并负责操作加拿大制造的太空机械手。

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在David Saint-Jacques之前进入国际空间站工作的加拿大宇航员是哈特菲尔德。

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哈特菲尔德2012年12月进入国际空间站后，在随后5个多月的时间里在社交媒体上张贴自己拍摄的在空间站工作、生活和从空间站看地球的照片，这让他获得众多国际粉丝的关注。

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RCI with Nicole Mortillaro · CBC News

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